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林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：股市要見底 油價須先穩

【明報專訊】過去一個星期，表面看大市跟之前一個星期差不多，都是在疫情恐慌之下，投資者齊齊去槓桿，而各主要資產類別，亦繼續遭受洗倉，惟上周中末段開始，恒指在跌穿一倍市帳率之後，開始出現好淡爭持的局面，而在一片「紅海」之中，個別股份開始獲得買盤支持，於大跌市中仍能逆市而升，市况或有望於上周低位附近，逐步回穩。

上周最值得一記的現象，是不少企業債、房託及公用股，都在上周中段，出現斷崖式急挫。據報，最近多家投資銀行收緊客戶的孖展按揭成數，部分財務槓桿較高的客戶，上周觸及銀行的孖展上限，遭債權銀行斬倉。

現時，我們仍未知道，究竟會否出現第二波的斬倉潮。不過，由於不少高息債的息率已經升至15至25厘息水平，上周末段已見部分資金雄厚的投資者，入市掃入個別被斬倉的優質資產。

資金雄厚投資者 開始入市掃貨

與企業債及房託不同，股票的定價彈性向來很高。因此，上周五港股的單日報復式反彈，仍然未足以確認大市已經觸及底部。

上周五港股收市後，受疫情進一步惡化拖累，歐美股市曾經再創新低，港股於周初將再試上周底部支持。假如大市在周初二次試底的時候，出現更多的股份逆市上升，而跌市時大市成交開始收縮，則顯示沽盤已被消化得七七八八。

美股雖再急跌 VIX升勢紓緩

上周五晚，雖然美股再創新低，惟VIX並沒有跟隨大市創出新高。跟港股於周中之後的表現相近，美股於上周五晚亦見到有投資者選擇式吸納的手影，股票報價表不再像周初一樣滿江紅。

筆者依然維持上周看法，今個跌浪轉捩點其實是3月6日晚上沙特宣布向俄羅斯打石油減價戰，引發市場恐慌。因為從2016年初的經驗，投資者知道油價每次跌穿40美元，美國的頁岩油產業，以至沙特及一眾石油出口國政府的財政，都將受到嚴峻的考驗，為了填補石油出口收入減少的缺口，石油出口國或將被迫變賣部分金融資產，對環球金融市場造成衝擊。今次油價下跌，同時伴隨着肺炎疫情的蔓延，令市况變得比2016年初的時候更加複雜。

歐美認真看待 疫情望漸回穩

因此，大市若要回穩，另一個重要的指標，是油價必須在現水平附近獲得支持。然而，今次油價的表現，除了石油組織之間欠缺默契之外，亦多了疫情對全球航運業所帶來的額外衝擊。結果是，油價要在現水平回穩，疫情必須有重現生機的苗頭才行。

執筆之時，全球的COVID-19確診病例依然以幾何級數般上升。不幸中之大幸，是包括英國在內的主要歐美國家，終於肯向現實低頭，收緊封城與立例禁止群眾聚集。假如他們能嚴格執行相關措施，我們從武漢的慘痛經驗得知，疫情應能在一至兩個月內獲得抑制。不過，全人類的命運，現在已掌握在這批政客之手，但願他們不要為了個人私利，掛住互相推卸責任，而延誤了疫情的防治工作。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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