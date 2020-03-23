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陸振球 主編的話

投資策略

陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報

【明報專訊】白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，如疫情的影響持續並超出預期，美國政府的刺激計劃可能會超出1.3萬億美元的規模，更可能購入股票，援助受影響的企業，對象可能是較大型的公司股票，並指美國財政部在2008年金融海嘯後也曾向陷入困境的通用汽車注資，最終為政府帶來豐厚回報。

大家可還記得，1997年亞洲金融風暴以後，香港政府也曾以千億入巿買股抗擊大鱷，風暴過後隨即將股票分批出售，更將持有的股票成立了盈富基金（2800），最終政府也因此獲利豐厚，不過政府入巿時備受批評，而其實庫德洛也在2008年曾批評奧巴馬政府有關入市行動，是對「自由市場資本主義的攻擊」！

當年港府入巿，主要是動用外匯基金及財政儲備作「彈藥」，相對之下，美國政府可隨時印銀錢買股，不過此舉勢令貨幣發行量大增，會否埋下通脹急升的計時炸彈？或就如香港的盈富基金，當政府要出售相關的股票組合時，因供應釋放，又成了股巿反彈或回升的阻力？

最近巿場有傳言，說美國政府將疫情責任全推給中國，故特朗普才一再以Chinese Virus來稱呼新型股炎，將來或會以此來向中國索償，如中國不賠，將中國持有的美國國債作廢，若傳言屬真，不要說可能出現經濟災難，甚至因此導致兵戎相見也不是沒有可能！

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]

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