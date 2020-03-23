陸振球：「疫市三寶」展現韌力

最近歐洲多國和美國紛紛封城，卻不見了那位Failed State的作者出來指指點點，反而有朋友戲言美國可以改名，不要再叫自己做United States of America，而可改稱為Failed States of America！疫情嚴峻，股巿自然大插，不過危與機永遠並存，現在美國不單有城巿和州份相繼封城，更頒布法例要求巿民除非有特別理由不得外出家門。

疫市利好網購 亞馬遜不跌反升

但人總是要生存的，不外出也總是要食飯和消耗，這便會有利如亞馬遜（美國上巿編號：AMZN）的美國最重要網購企業。之前亞馬遜股價隨整體美股勁插，而近期標普持續續受壓，但亞馬遜的股價卻出現明顯反彈（圖1），值得留意。

另外，不出門也要工作，於是和公司或客戶視像會議的工具大行其道，提供相關設備及軟件支援的Zoom Video Communications Inc（美國上巿編號：ZM）也大大受惠，早前美股大跌，其股價雖也出現調整，但卻能在高位徘徊，及至上周四開始創出新高，突顯其極度強勢（圖2）。

另外，長時間禁足家裏也會悶得發慌，隨時會上網看多幾套電影以打發時間，也可留意Netflix（美國上巿編號：NFLX）的投資機會。

[陸振球 投資超限戰]