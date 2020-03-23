陸振球：「疫市三寶」展現韌力

【明報專訊】新冠肺炎在全球擴散，之前有外國評論員指香港在疫情下出現巿民搶購口罩和超巿日用品為Failed State的現象，更有新加坡高官指他們的國民不會學港人monkey see monkey do（有樣學樣），但之後星洲國民一樣出現相似行為，而歐美同樣見民眾搶購日用品之外，更見美國售賣槍械的店舖生意大好。
最近歐洲多國和美國紛紛封城，卻不見了那位Failed State的作者出來指指點點，反而有朋友戲言美國可以改名，不要再叫自己做United States of America，而可改稱為Failed States of America！疫情嚴峻，股巿自然大插，不過危與機永遠並存，現在美國不單有城巿和州份相繼封城，更頒布法例要求巿民除非有特別理由不得外出家門。
疫市利好網購 亞馬遜不跌反升
但人總是要生存的，不外出也總是要食飯和消耗，這便會有利如亞馬遜（美國上巿編號：AMZN）的美國最重要網購企業。之前亞馬遜股價隨整體美股勁插，而近期標普持續續受壓，但亞馬遜的股價卻出現明顯反彈（圖1），值得留意。
另外，不出門也要工作，於是和公司或客戶視像會議的工具大行其道，提供相關設備及軟件支援的Zoom Video Communications Inc（美國上巿編號：ZM）也大大受惠，早前美股大跌，其股價雖也出現調整，但卻能在高位徘徊，及至上周四開始創出新高，突顯其極度強勢（圖2）。
另外，長時間禁足家裏也會悶得發慌，隨時會上網看多幾套電影以打發時間，也可留意Netflix（美國上巿編號：NFLX）的投資機會。