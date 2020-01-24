經濟
金融超市

投資策略

美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩

【明報專訊】近期環球股市風高浪急，股場可能會損手，由年初至今，道指跌幅近三成，熱門股份之一Tesla（TSLA）由2月中的917美元跌至上周五收市427.53美元，跌幅達53%，蘋果（AAPL）也跌了20%以上。事實上，美股有不少優質股，投資者可以留意大跌市過後浮現的投資機會。然而，香港投資者未必很熟悉美股，初試牛刀不妨以月供基金形式投資，亦可利用平均成本法參與市場。

明報記者 龍彩霞

港股對本港投資者固然不陌生，但美股作為全球最大的金融市場，選擇較港股更多，例如大家熟悉的蘋果、Netflix（NFLX）等香港人耳熟能詳的知名大型企業或品牌之外，就連許多中資巨企如阿里巴巴（BABA）、微博（WB）等都是在美國上市。

港股一手起買入 美股可每股入場

港股會以數字作為股票代號，美股則以一個至四個英文字母作為代號（通常是公司名縮寫），例如Visa的美國上市編號為V，麥當勞為MCD，蘋果為AAPL。

交易時段方面，美股會分為夏令及冬令時間，夏令是由香港時間的晚上9時30分至翌日凌晨4時，冬令則由香港時間晚上10時30分至翌日凌晨5時。以2020年為例，3月8日至11月1日循夏令時間，其後踏入冬令時間。

另一個港美股市的最大分別之一，是港股買賣數量以每手作單位計，而美股則可以每股入場，例如Tesla，以3月20日每股收市價427.53美元計算，即入場費約3335港元，另要支付交易佣金及稅收等費用（見表）。同樣地，月供美股計劃最低投資是一股股份，如投資者設定的供款金額低於一股的股價，或股價上升至高於供款金額，則當月不會為投資者購入股票。

嘉信理財：多元化投資 減市場波動影響

嘉信理財報告指出，多元化投資有助於投資組合免受市場波動的影響，而美國大價股仍然比小型股更受青睞，因為整體而言大型股的債務水平較低，盈利能力更高，他們在與貿易戰關稅和新冠肺炎疫情相關的供應鏈調整方面，也顯得更加靈活。

除了開美股戶口直接投資當地股票外，投資者也可以留意相關ETF。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指出，市况料持續波動，適當配合運用ETF的多樣化及靈活性有利於投資者作出更為主動的部署；例如投資者可留意領航投資旗下的領航標普五百ETF（3140）。領航投資為全球最大資產管理公司之一，亦為全球第一家追蹤標普500指數型基金的發行者，而領航標普五百ETF為領航投資旗下追蹤標普500指數的交易所買賣基金，其價格跟隨標普500指數表現。

買入ETF留意產品流通性

同時，投資者在買賣ETF的時候，需要留意相關產品的市場深度，亦即流通性。領航標普五百的流通性較為充裕，基金價格買賣差價亦較小（現時約為0.22%）。另外，領航標普五百自2015年上市以來，均保持派發每季每股4仙至6仙的股息，派息穩定，具一定防守力。

[金融超市]

上 / 下一篇新聞

實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
律師：現行法規難懲重複認購
律師：現行法規難懲重複認購
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂
施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
辦事處「大屋搬細屋」
辦事處「大屋搬細屋」
人行陳雨露：人幣徘徊7算
人行陳雨露：人幣徘徊7算
創興銀行：今年淨息差受壓
創興銀行：今年淨息差受壓
神州租車料今季收入跌逾兩成
神州租車料今季收入跌逾兩成
中國太保去年多賺54%
中國太保去年多賺54%
恒大發盈警 利潤恐跌一半
恒大發盈警 利潤恐跌一半
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
善用科技 節省人力成本
善用科技 節省人力成本
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
霍家成：動盪市可吼收息基金
霍家成：動盪市可吼收息基金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：阿里望突破 Call 13494
金子：阿里望突破 Call 13494
張兆聰：博反彈可選內房
張兆聰：博反彈可選內房
蔡金強：最漫長的一周
蔡金強：最漫長的一周
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
謝偉銓：減辣無助首置人士
謝偉銓：減辣無助首置人士
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
林少陽：股市要見底 油價須先穩
林少陽：股市要見底 油價須先穩
技術取勝：匯控升穿下降軌
技術取勝：匯控升穿下降軌
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
李順威：風險平價基金全天候沽貨
李順威：風險平價基金全天候沽貨
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
王弼：油價跌 油股未必跟
王弼：油價跌 油股未必跟
曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎
曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
廖偉強：為何買家還主動入市？
廖偉強：為何買家還主動入市？
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
李志成：全球放水減息 物業顯價值
李志成：全球放水減息 物業顯價值
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多
本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多
玖瓏山3房業主損手137萬
玖瓏山3房業主損手137萬
太子基隆街地舖「一蚊招租」
太子基隆街地舖「一蚊招租」
WEST PARK遠眺昂船洲
WEST PARK遠眺昂船洲
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
市况波動做好情緒管理
市况波動做好情緒管理