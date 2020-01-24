美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩

明報記者 龍彩霞

港股對本港投資者固然不陌生，但美股作為全球最大的金融市場，選擇較港股更多，例如大家熟悉的蘋果、Netflix（NFLX）等香港人耳熟能詳的知名大型企業或品牌之外，就連許多中資巨企如阿里巴巴（BABA）、微博（WB）等都是在美國上市。

港股一手起買入 美股可每股入場

港股會以數字作為股票代號，美股則以一個至四個英文字母作為代號（通常是公司名縮寫），例如Visa的美國上市編號為V，麥當勞為MCD，蘋果為AAPL。

交易時段方面，美股會分為夏令及冬令時間，夏令是由香港時間的晚上9時30分至翌日凌晨4時，冬令則由香港時間晚上10時30分至翌日凌晨5時。以2020年為例，3月8日至11月1日循夏令時間，其後踏入冬令時間。

另一個港美股市的最大分別之一，是港股買賣數量以每手作單位計，而美股則可以每股入場，例如Tesla，以3月20日每股收市價427.53美元計算，即入場費約3335港元，另要支付交易佣金及稅收等費用（見表）。同樣地，月供美股計劃最低投資是一股股份，如投資者設定的供款金額低於一股的股價，或股價上升至高於供款金額，則當月不會為投資者購入股票。

嘉信理財：多元化投資 減市場波動影響

嘉信理財報告指出，多元化投資有助於投資組合免受市場波動的影響，而美國大價股仍然比小型股更受青睞，因為整體而言大型股的債務水平較低，盈利能力更高，他們在與貿易戰關稅和新冠肺炎疫情相關的供應鏈調整方面，也顯得更加靈活。

除了開美股戶口直接投資當地股票外，投資者也可以留意相關ETF。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指出，市况料持續波動，適當配合運用ETF的多樣化及靈活性有利於投資者作出更為主動的部署；例如投資者可留意領航投資旗下的領航標普五百ETF（3140）。領航投資為全球最大資產管理公司之一，亦為全球第一家追蹤標普500指數型基金的發行者，而領航標普五百ETF為領航投資旗下追蹤標普500指數的交易所買賣基金，其價格跟隨標普500指數表現。

買入ETF留意產品流通性

同時，投資者在買賣ETF的時候，需要留意相關產品的市場深度，亦即流通性。領航標普五百的流通性較為充裕，基金價格買賣差價亦較小（現時約為0.22%）。另外，領航標普五百自2015年上市以來，均保持派發每季每股4仙至6仙的股息，派息穩定，具一定防守力。

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