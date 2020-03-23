經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：若拆息回落 可開始撈底

【明報專訊】上期提過：恒指歷史帳面值大約是22700點。以2008「金融海嘯價」帳面值計，就是大約24000點見底，以「熔斷價」市帳率計，就是21600左右。結果上星期恒指曾經跌至21100左右，但旋即反彈。似乎，是真見底吧？

無論如何，環球股市跌幅相當恐怖，不少指標已比金融海嘯時更差。還是要問一句，真的是金融海嘯翻版嗎？到底發生什麼事？

誠然生命可貴，但若只看冷冰冰的死亡數字，難以想像新肺炎疫情會是人類大浩劫，和戰爭或天災相比，仍是兩回事。然後再想，可能死亡人數不是大問題，但人人不敢上街，國際交通停頓，商業工業活動也大受打擊，經濟或會陷入衰退。這很可能是事實，但，經濟衰退，大家也見過多次，股市大跌不出奇，卻不應該是如此驚人。

金融海嘯源於同業不敢借錢

所以，明顯市場擔心的，是更嚴重的問題。是什麼？很可能就是「雷曼翻版」，信貸緊縮。事實上「金融海嘯」是華人媒體用語，西方多數稱之為credit crunch，一語道破2008年的核心問題：銀行互不信任，不願拆出資金，因為擔心對方資產負債表上有毒資產，生怕同業「爆煲」，有錢也不敢借出去。銀行是高度槓桿的行業，是百業之母，更是現代資本主義的心臟。心臟停止，很快就會出事。

為何今次原本是普通的經濟衰退，會變成大危機？那就似乎怪各國政府（主要是美國）反應太慢了。特朗普施壓聯儲局忽然減息，似乎徒為市場添煩添亂。加上美國之前加息緩慢，減息空間也不多（但其實比其他國家為多）。子彈已經不多，還要沒有章法地亂射，結果令市場擔心，餘下還有多少工具可用。

現在我們是不是看到有「雷曼翻版」先兆？未能相當肯定，但已有部分表徵，希望最後只是虛驚一場。之前股市大跌，債息急跌，可能是過度恐慌，但不令人意外，純粹是避險意識高漲。但其後股市大跌，債息卻升，即是代表股債齊齊急跌，就令人相當擔心到底是什麼回事。同時，看到美匯指數急升，似乎是投資者只求自保，連債券也不持有，又或者是資金緊絀？

美匯急升 投資者只求自保

最重要，還是看銀行同業拆息。記得上周末聯儲局忽然減息1厘（恍如隔世，但其實只是5個交易日前），股市即時大跌，也不令人費解，反正3月頭的一次也是如此。但今次不同的是，港元拆息居然連升5天！小弟原以為供樓負擔可以減輕一點，結果完全出乎意料之外。

港元美元偶然有息差，港息並不完全緊貼美息，時有發生。但聯儲局減息1厘，而港元拆息連升5天？實在是怪事。金管局總裁余偉文最初也預期香港拆息將回落，後來發現並非如此，余先生便聲稱「有熱門新股集資」。

Wow，Really？

小弟當然不可能質疑余先生的經驗資格及能力，但可能是余先生未掌握所有資訊？又或者是免得大家太大恐慌？事實上，大家是否能講出「熱門新股」的名字？近期新股仍有，但反應當然不熱烈，而集資額凍資額也絕非大數。新股集資會扯高拆息是事實，但總不可能連3個月拆息上升也關新股事吧？

銀行寧揸現金也不賺錢 推升拆息

幸好，金管局也有再解釋，數天後到副總裁李達志提出避險情緒升溫，人人增持美元現金，金融機構也要應付贖回潮等。換言之，主要問題其實在美元市場：事實上美元拆息也是不跌反升。想想看，聯儲局將短期利息壓到如此低，短期美國票據的孳息已接近零（甚至一度是負數）。銀行大可以取得如此便宜的資金，再拆放予同業，淨賺近一厘的息差。但為何如此「着數」的生意無人去做？正是因為銀行不信任同業，至怕賺你少少利息，但收不回本金。又或者是銀行內部根本想保留資金，所以有獲利機會也不去捕捉。

如李先生所言，相信政策傳導還是要有個過程，可能要數天才見效。那就不妨再等多數天。小弟認為，現水平恒指值博率甚高，短期應會跑贏美股，但若今個星期仍未看到拆息回落，則應該減磅。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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