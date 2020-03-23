黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸

2015年至2019年的5個財政年度，集團銷售的複合年增長率為9.1%。整體毛利率則由2018年度的36.7%，下跌0.5個百分點至36.2%，主要是由於能源及材料成本增加所致；惟原材料之一的純鹼價格回落，加上原油價格戰下跌，將有助降低經營成本，毛利率有望改善。

2019年度，浮法玻璃的銷售收入按年下跌5.5%至79.63億元，佔總收入的49%；汽車玻璃的收入升5.9%至45.03億元，建築玻璃的收入升13.6%至37.93億元，收入佔比分別為27.7%和23.3%。

面對新型冠狀病毒疫症爆發，集團維持原材料於安全水平，以確保運營和生產不會中斷。隨着內地採取積極的貨幣政策，預期將帶動更多建築活動，對浮法玻璃和建築玻璃業務影響正面。

至於汽車玻璃，集團引入適用於新車型和現有車型包括先進駕駛員輔助系統（ADAS）、抬頭型顯示器（HUD）、隔音及天窗）的新產品，以供應用。

反彈看10元 7.7元止蝕

集團繼續擴充產能，於廣西北海的首條浮法玻璃生產線，已自去年12月起投產，而位於北海和江蘇張家港的生產設施，將於今年中開始全面營運，有助集團在華東和華西的市場覆蓋。

信義玻璃股價走勢上，2月中形成下降軌，上周五10天線得而復失，惟STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低8.2元吸納，反彈阻力10元，不跌穿7.7元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]