沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居

事實上，馬來西亞一直在最佳醫療全球排名中名列前茅，更被譽為最佳醫療旅遊國之一。在研究全球退休和移民機會的權威組織國際生活（International Living）發布的《2019年全球退休指數報告》中，馬來西亞以95分（滿分100分）在全球最佳醫療保健類別中名列榜首。

醫療質素全球名列前茅

據了解，當地90%的醫生都曾在英國、美國、澳洲等國家接受醫學培訓，有些醫生甚至參與過國際醫學研究。同時，馬來西亞醫療系統獲國際組織如ISO、JCI認證，並受馬來西亞健康品質協會及國際醫院評鑑的監督和管制，政府亦一直大力支持醫療旅遊業，為患者提供高質素醫療服務。據悉，全球每年有大批遊客赴馬來西亞就醫，僅去年到大馬醫療旅遊的遊客人次就已達到120萬。

不得不提的是，馬來西亞醫療收費相當便宜，舒適怡人的療養環境，毋須等待漫長的輪候診症時間，當地全國有超過200家私立醫院及6600間私家診所，其中包括24小時門診。

馬來西亞亦是亞洲地區醫療設備最好的國家之一，當地投入大量資金，為所有的醫療中心配備現代化設施，其中國際認證醫院更具有處理最新醫療技術和手術的能力。

體檢價錢僅香港私院三分一

熟悉當地的朋友向我說，在馬來西亞看專科是不需要提前預約的，也不需要家庭醫生的轉介信，就能去專科醫生問診；只需在你選擇的醫院掛號，再排隊等看你選擇的專科醫生，程序非常簡單。

還有的是，在當地做一個全面的身體檢查，價錢也是香港私家醫院的三分之一，但說的是在一家大型醫院，設備又新又完善，筆者原本也心動想順便做一次體檢，只是院方規定外地人要在馬來西亞逗留14天才准進入醫院才作罷，但這足見當地醫院就算做身體檢查也相當嚴謹。

對香港人來說，海外置業不僅再只是談出租率或回報，甚至會以當地的醫療福利、醫療體制來作考量，就當作買多一個健康保障，而馬來西亞確是不錯的選擇！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]