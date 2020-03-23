經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：減辣無助首置人士

【明報專訊】新冠肺炎疫情全球肆虐，衝擊環球經濟，引發股災，與此同時，本港受去年社會事件加上疫情雙重打擊，經濟活動幾近停頓。政府除了投放逾千億及推出一連串紓困、支援措施，市場對樓市減辣的訴求一直未止，惟當刻減辣又是否能真正達到預期的成效呢？

首置人士本來就不受辣招限制

市場對於減辣的訴求，主要包括取消已實行多年的「額外印花稅」（SSD）、「雙倍從價印花稅」（DSD）或下調其稅率，理由大致是為了防止樓市崩塌，協助市民上車及方便市民換樓等。

然而，社會事件疊加肺炎疫情，對本港經濟的衝擊已逐步浮現，不少公共行政機構幾近停擺，公司裁員倒閉消息不絕，百業蕭條，投資和消費信心下降。根據政府最新公布的失業率數字已升至3.7%，創近9年高位。此外，各地為抗疫鎖國、封城，交通物流往來銳減，商業活動近停頓，「疫境」短期難見好轉，凡此種種一環扣一環的連鎖影響下，即時減辣，樓市亦難獨善其身。

參考現行的辣招主要是限制投資需求，包括針對境外買家及公司客的「買家印花稅」（BSD）、限制購買多於一個物業、甚至大手掃貨的DSD及防止短炒的SSD，這些措施本身對於「首置人士」並無特別限制，既然如此，減辣對於沒有物業或者買不起樓的人士而言，有何幫助呢？減辣實際上對什麼人士最為有利呢？

在減辣的訴求之中，以縮短SSD的物業持有期（物業購入後3年內賣出，需繳付樓價10%至20%的印花稅，持有時間愈短，稅率愈高）或直接取消SSD的呼聲最高，但試問有多少自住用家，不足3年便急需換樓？或者最大受惠者是近3年入市的業主，可趁機放盤套現，乘跌市初期沽貨止蝕。不過，放寬SSD的副作用是有可能一下子釋放一定數量的二手盤源，增加樓價急跌的風險：至於會否因此激發投資需求「撈底」、當刻疫情和經濟表現又會否吸引大量投資者願意入市，刺激交投量，就不得而知。

放寬SSD釋出二手盤 反增樓價急跌風險

筆者認為，近半月美國兩度減息合共1.5厘，本港銀行雖未有即時跟隨，但低息環境相信會持續一段時間，加上政府去年10月中《施政報告》公布的放寬按保樓價上限措施，這些已有效紓緩樓價下行的速度及壓力。政府除慎重思考減辣的利弊，更重要還是推出實務措施，幫助有實際自用需要的人置業，改善居住環境。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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