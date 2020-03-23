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陳大為 世界為觀

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陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹

【明報專訊】上文提過放水只能為企業吊命，而不能挽救經濟。本文再討論還可以有怎樣的演變。

重點在非常根本的因素：物價。

讀中學econ，乃至一般印象，都會說兩套：一者，按供求關係，貨物供不應求，價格就會上升直至邊際利潤等於邊際成本，反之亦然。二者，當貨幣超發，就會引起通貨膨脹，物價將會脫軌式上升。

產能過剩 印錢也未掀通脹

然而，證諸脫離金本位後，雖然美元拼命超發，但一般生活的衣、食、行的物價未見暴漲，不少產品如成衣、家居用品、影音產品、電腦和電子產品，乃至汽車、機票、甚至郵輪等，還有未受政府干預的水、電、油氣、網絡等費用，都是愈來愈affordable，而非愈來愈貴。這又是為何呢？

Very simple：因為產能過剩，而且每件貨品的生產成本，不論通過外判到便宜地區製造（曾經是中國，還有東南亞、東歐、拉美、南亞等）、關稅大減，還是大量應用電腦和自動化生產提升生產力和分配效率並大減錯誤帶來的浪費，都因而大幅下降；而下跌了的物價，配合上銀行可以大發信貸，令個人消費力大增，企業擴張和投資新項目的成本大減，因而既有更多種類的物品和服務可供選擇，同時也有更多人更能消費，令供應商更有規模效益，雙方形成positive feedback。只要這輪轉不輟，再印銀紙都不會引發消費物價的脫軌通脹，甚至形成長期低通脹率。

當然也有例外：土地連其上之物業是不會因為印銀紙就可以按比例大幅增加（當然，改變土地用途、增加地積比、填海等仍可增加），因此，住的價格一直上升。金的產能可以增加（但需時和相當的資本投入），但總存量固定，金的價格也沒法回到Nixon Shock前，而只會反覆中慢升。

然而，這個產能過剩的假設，如今被疫情打破。

如果全球疫情能在上半年後有所緩解，能夠讓消費和生產都有所恢復，那麼在失去接近半年的收入，或者至少打對折，加上資產價格又下跌，甚至有一定的結業和裁員，消費力和投資力大減，產銷都要慳着下，會形成賤物鬥窮人的情況，引起衰退。這種情形下，cash is king，而且因為通縮，金價亦不見得堅挺（但因有一定保值能力而不會變爛銅）。

疫情打擊供應 恐引發惡性通脹

但如果不幸地，全球疫情到Q3都未能緩和，又或者復發，而且是大爆發的話，那麼政府再多的貨幣供應也沒法吊命，以至連大企業都chapter 11，銀行也擠提的話，大量人一生積蓄沒有了，而又偏偏大量公司倒閉引起供應不足的話，再多錢都買不了物資，政府信用都破產，那就真的會因同時貨幣超發和供應不足而引起的惡性通脹。

那時反過來，gold and other daily necessities，以及閣下的能力、組織力，和身處的地方是否既提供安全又提供自由，就更為關鍵了。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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