經濟
霍家成 理財信箱

霍家成：動盪市可吼收息基金

【明報專訊】踏入人生另一階段，在感到新希望的同時，亦總會感到迷惘。郭先生喜得麟兒，初為人父促使他感到需要重新檢視自己的資產組合。所謂「養兒一百歲長憂九十九」，做家長的無時無刻都盼為下一代準備得更好、更全面，尤其是理財方面。

家庭開支佔郭先生收入超出一半，培育小朋友的開支可大可小，建議郭先生訂下「量入為出表」，盡可能節省非必要支出，以預留育兒資金，甚至可以為麟兒設立教育基金，例如月供約5000元，僅佔收入的6.25%，15年後本金可達90萬元，相信足夠海外升學。

郭先生股票比例佔資產三分之一，惟投資表現一般，近年牛市，卻每年虧損5%至8%，很可能是買了些無增長、欠主題的股票。據了解，郭先生過去曾聽從「朋友」意見買股票，筆者認為多聽多了解是好事，但如何拿捏到位卻非一般散戶可做到。在今日波動極大、上落動輒千點的投資市場上，「無時間」緊盯市况，可以說是先輸一仗，顯然股票投資這一方法不太適合郭先生。

分注投資基金以平衡風險

筆者建議多關注中美貿易戰、疫情發展及聯儲局息口走勢，盡量管控現有倉位。由於郭先生缺乏投資經驗，故不建議他估底撈貨，倒可考慮分注投資基金以平衡風險，讓專業的基金經理代為操盤。同時可作全球性投資分散風險，當中可留意健康科技基金及收息基金；前者過去兩年累積回報近22.56%，而後者過去3年累積回報達27.53%，累積回報均逾兩成，而入場門檻約5萬元。現時郭先生持有的存款足夠應付其家庭開支20個月，可以說是相當充裕，絕對有條件可將部分存款轉投基金。

另一建議是提高家庭保障，因為單靠公司醫療保障並不夠，轉工便會失去保障，他可考慮為自己及兒子購買政府認可自願醫保計劃及危疾保險，而且可享退稅。郭先生有未供完的物業，可考慮投保金額相當於按揭貸款結餘的定期壽險，保費相對其他壽險便宜。以郭先生年紀約450萬元保障額計算，每年保費約5000元，僅佔收入6.25%，而郭先生物業按息2.6厘，較現時一般息率高，亦可考慮轉按慳息。

免責聲明：本文內容僅供參考之用，不構成任何投資／投保建議及邀約，請不要依賴本文作投資／投保決定。筆者已盡量確保所提供資料（包括數據）之準確性及可靠性，惟並不表示該等資料可作為投資／投保者的指引，倘有關資料之任何不確、不足或遺漏等，所引致投資／投保者有任何損失或損害，筆者及康宏一概毋須承擔相關責任。文中所述之計劃視乎個別產品供應商而定，有關產品計劃之詳情及細則，以產品之主要說明文件為準。

康宏理財服務聯席董事

[霍家成 理財信箱]

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