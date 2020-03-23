張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂

對美股來說，如果經濟並非衰退的話，股市進入熊市（由高位跌逾20%），但以往跌幅相對有限，一般能在30%左右便見底。惟一旦熊市在較漫長的經濟衰退時發生，跌幅會遠超這個水平。例如1973年石油危機，標普500指數跌幅達到48%，又例如2000年科網泡沫爆破、安然（Enron）倒閉、911恐襲等引發持續衰退，最終跌幅達到49.1%。以標普今年高位3393點計算，回落一半便要下試1700點。

從估值角度看，標指過去3次衰退時的低位，市盈率分別為10.1倍、13.8倍及10.2倍，現在則約為13.3倍，可能較主要的跌浪經已出現。如果以10倍為目標，當然尚有近24%的下跌空間，但此前3次的債息都沒有現時這麼低，理論上股市估值應該會相對高一些。

從疫情發展來看，意大利死亡人數超過中國，其他歐洲以至美國也似正步意大利的後塵，全球兩大金融重鎮紐約和倫敦也封城，還有沒有更差的情況在前面？就算有，可能也未必對市況有太大影響。事實上，上周後期美國確診人數急增，但股市也未有太大反應，投資者都已接受了疫情大爆發、經濟衰退作為基本情境。現在變數更主要是疫情會持續多久，以及疫情過後中國與其他國家的關係。

更大變數是中國與世界關係

參考中國的經驗，封城一個月會看到明顯效果，就算嚴重如武漢，至今不足兩個月也開始新增歸零。因此，市場應該會假設5、6月情況會大為好轉。若未來兩周感染人數漸趨穩定，開始出現曙光，股市有機會開始測試底部。

更大的變數則是中國與世界的關係。中國外交部發言人華春瑩早已表示，已於1月3日發現疫情通知美國，證明黨中央和最高領導早已一清二楚，但卻一直隱瞞釀成全球大禍，絕對責無旁貸。為了維護國家主席習近平的聲譽，中共開動所有官媒否認中國是源頭，嘗試搖身一變成為領導全球抗疫的大國。

全球各地近期反華情緒高漲，特朗普更嚴詞批評中國隱瞞疫情。由於抗疫不力，美股又暴跌，近期民調顯示拜登支持度已領先特朗普。為爭取選民支持也好，為了被中國疫情連累而報仇也好，特朗普一定會在總統選舉前大力打壓中國。

此外，中國近年國力提升，外交上也愈來愈鷹派，一言不合就經濟、貿易、旅遊制裁，限韓令、限台令都使當地企業民眾，以至在華經商的外資苦不堪言。一場瘟疫令全球都看清供應鏈太依賴中國本身就是重大風險，若與中國發生衝突，由手機到日常生活用品的供應都會中斷，屆時各國會毫無還擊之力。全球供應鏈從中國遷出的勢頭，相信會較過去兩年更加明顯。這是很重大的尾部風險。

全球股市已跌到四腳朝天，減倉換馬都意義不大，本周會靜觀其變。

[張兆聰 穩增長百萬倉]