神州租車料今季收入跌逾兩成

【明報專訊】內地多個城市陸續復工，神州租車（0699）首席財務官曹光宇表示，早前肺炎疫情最嚴重的時候，幾乎無人出門，打擊同城及跨省租車業務。現隨着多個省市復產，車隊出租率回升至五成以上，形容「最艱難的時間已過」，但料今季收入按年或跌兩成至三成，集團會積極控制全年收入降幅不超過10%。
曹光宇指出，疫情下用戶上下班不希望搭公交車，帶動公司服務需求增加，而且用戶在家已待留很長時間，「他們希望出去溜一溜，這也是政府容許及鼓勵的」。
冀減美元債降利息支出
去年神州租車經調整EBITDA按年增加6.4%至34.64億元（人民幣，下同），創歷史新高，但純利大跌九成，只錄約3077.6萬元，曹光宇解釋，去年因促銷二手車而大幅增加折舊開支，同時去年開始調整財務結構，包括延長一筆美元債，導致財務成本上漲。
曹光宇表示，集團希望減少海外美元債，增加國內人民幣債，避免匯率風險及減少利息支出，現時正積極控制每季還款支出在2億美元水平，希望今年債務下降50億元，負債率下降至40%。
去年集團汽車租賃車隊按年增加21.6%至11.16萬輛，曹光宇表示，今年集團會先集中確保現金流水平，提高利潤率，在確保高效營運的前提下，才會考慮車隊規模。曹光宇表示，去年所作二手車折舊開支較大，預計今年不會再錄得如此大額支出。