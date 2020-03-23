創興銀行：今年淨息差受壓

內地業務息差壓力較港大

宗建新表示，LPR繼續下調的同時，內地要求銀行在今年起需將現存的貸款，逐步改以LPR作定價基準。香港方面，銀行因為支持中小企措施，不會上調中小企貸款利率，另外銀行因為信用風險上升加強貸款審批，需與市場競爭有限的優質新增貸款，不過該行在港去年吸收存款的利息不高，今年存息亦會下降，因此在內地面臨的息差壓力較香港較大。

聯儲局減息後，港元拆息不降反升，宗建新指出，主要是因為同業希望保持較多現金，拆借較為審慎，加上月結和季結臨近，以及美元流動性緊張所致，預期月底後拆息會回落至正常水平。

研延長貸款期助中小企

金管局要求本港銀行協助客戶，特別是中小企渡過難關，早前創興推出中小企的士小巴租購貸款和按揭貸款「還息不還本」，以及延長的士、小巴及商用汽車租購貸款期，宗建新指目前已有百多宗申請，數十宗已經獲批，該行亦正考慮加強支援措施，例如延長貸款期。

宗建新表示，信貸風險比以往上升，疫情爆發後該行已特別加強對零售、餐飲、旅遊行業客戶貸款的排查，審視客戶的現金流和經營狀况，目前貸款質素穩定。至於貸款，因為有部分在在去年下半年完成審批帶到今年投放，年初至今按年仍有一定增長，不過有分行因疫情一度暫停營業，對產品銷售則有一定的影響。