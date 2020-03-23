辦事處「大屋搬細屋」

單位由初創公司進駐 林建岳持股約9%

據大廈「水牌」顯示，文化產業聯會在長沙灣麗新商業中心原有的辦公室單位，由一家名叫Blueocean Pay Limited的公司遷入，根據公開資料，Blueocean Pay於2017年由內地「IT人」孫國健成立，主要向內地旅客提供跨境移動支付服務，市場包括香港及歐美市場。

翻查資料顯示，Blueocean Pay股東名單中，除公司業務上有大量合作的WeChat Pay母公司騰訊（0700）外，麗新主席林建岳亦持股約9%。Blueocean Pay在遷入麗新商業中心前的辦公室亦是麗新名下中環友邦中心。

Blueocean Pay剛於去年2月完成金額約數百萬元的Pre-A輪融資，引入多名本地投資者，當時就計劃將資金用作加強香港市佔率，以及進軍歐美市場。但有業界人士指出，這類跨境移動支付公司業務非常依賴中國旅客外遊，估計隨着去年6月爆發反修例示威，中港矛盾加深下令跨境支付業務亦難免受到影響，新冠肺炎爆發可能帶來更大打擊。