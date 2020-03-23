肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零

明報記者

文化產業聯會成立於2015年，翻查資料，公司董事會除炙手可熱的肖建華外，恒大（3333）主席許家印、蒙牛（2319）創辦人牛根生及影星趙薇等，都是內地著名富豪，同時香港富豪如麗新系大股東林建岳、新世界（0017）主席鄭家純、信置（0083）主席黃志祥亦是董事之一。

活動停頓支出大減 虧損升兩成

根據會章，公司主要收入來源是來自會員捐款及贊助費，以聯會坐擁多名超級富豪會員，的確收到不少捐款，以聯會成立的2015年計，當年錄得約7051萬元捐款收入，外匯及匯率收益僅得約3.2萬元。比較聯會已公布的首3個年度業績，即使收入最低的2016年度，亦有135.2萬元捐款。

不過，當肖建華在2017年被帶走後，聯會財政明顯出現變化。據聯會剛於去年底才公布的2018年度業績，虧損按年升兩成至862.8萬元，主要原因是活動接近停頓令支出大減，實際上聯會2018年度並無收到任何捐款及贊助。

CEO去年約滿離任

翻查文化產業聯會的官方網頁，最近一次更新已是2018年4月，反映運作已不再活躍。據了解，原任文化產業聯會行政總裁的信報前總編輯陳景祥，因另有發展，去年約滿後已經離任，目前公司只餘數名員工維持最低限度運作。

有消息指出，聯會成立之初主要目的是推動香港文化產業，但有份注資成立總會的中港富豪，在肖建華建被內地帶走後，都甚為「避忌」再被扯上關係，因此聯會已暫停工作，加上去年下半年中港矛盾因反修例運動激化，令聯會更低調。

事實上，聯會在2018年更曾修改公司章程，加入一項新條款，將需於每年召開的會員大會，改成可透過一份「獲四分三會員簽署的書面決議」代替，意味不能出席的會員固然可以不用出席，一眾富豪會員亦毋須再為出席會員大會費神。