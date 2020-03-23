安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值

楊書健上月19日接受本報「基金特區」欄目訪問時已看好本港民生零售房託，原因是相關民生用品仍具需求，加上本身有較多子彈作未來收購；雖然受累外圍波動，港股過去一個月大幅下跌，領展（0823）及置富產業信託（0778）期內價格亦分別大跌14.5%及26.6%，惟他上周五再次接受訪問時仍維持對本港零售房託的長線樂觀看法。

對於美股過去4星期走勢急轉直下，楊書健認為，相信與部分投資者借錢買入追蹤美股的交易所買賣基金（ETF）在跌市中被強行平倉，以及人工智能的股票程式賣盤有關，「近來美股有很明顯的拆倉潮味道，當然具體情况要等幾個月後政府公布報告才知曉，但我估計有兩件事令拆倉潮出現，第一是不少投資者以槓桿方式借錢投資美股ETF，在市况下跌時被追收孖展卻無力補倉，結果被強行平倉賣走資產，第二是人工智能程式沽盤推波助瀾，電腦純粹根據數據去作出沽貨決定，不像人類般反覆思考，亦加劇股市的跌勢」。

領展或受網購威脅 現價估值吸引

楊書健指出，上周美國及英國多個城市已採取封城措施應對新冠肺炎，堪稱嚴陣以待，在目前不單美股道指，連領展及置富價格均已從歷史高位回落近三分之一，他認為後市可望出現反彈，「將現時與4個星期前比較的話，大部分資產價格已明顯調整，故應買入一些最優質的房託資產，因為其價格下跌後、息率已更加吸引。

當然，經過社會運動及新冠疫情後，網購近月在本港成熟不少，這是否代表超市會逐步被網購取代呢？這是有機會的，雖然這趨勢會影響領展及置富的長遠盈利，但領展今日(上周五)收報66.75元，息率已上升至逾4厘，我覺得是時候入市炒一轉」。

領展及置富等與民生消費相關的房託外，楊書健認為亦可留意持有海港城等高檔商場的九龍倉置業（1997）：「如果你看基本面，的確有不少負面因素，例如海港城向來主打內地旅客來港消費的市場，但目前其價格(上周五收報30.3元)已經較每股資產淨值(71.1元)大幅折讓近六成，即是說市場以大概四成的價錢把海港城賣給你。我覺得九龍倉置業若真的願意以這樣低的價格出售海港城，在地產市場上應該不乏買家，因為它實在是全香港最優質的商場資產，在市場低迷時最值得買」。

太地希慎恒隆派息比率穩定 與房託近似

楊書健續說，本港有一些收租股，例如太古地產（1972）、希慎（0014）及恒隆（0101）同樣持有優質寫字樓及商場物業，雖然它們不像房託般須按法例規定要每年向股東分派大部分可分派收入，但其派息比率向來十分穩定，而且目前股價同樣較每股資產淨值顯著折讓，同樣值得低吸。

另外，在新加坡上市、有「中環大地主」之稱的置地(新加坡上市編號：HKL)上月以310.5億元人民幣、破上海市土地交易紀錄成交價投得上海徐家匯濱江西岸金融港地皮新「地王」後，不久美股便大幅下跌，連帶亞洲股市亦明顯調整，置地近日股價亦錄得頗大跌幅，上周收報3.9美元，較每股資產淨值折讓逾七成。

置地上海買地王後 符合長期發展策略

楊書健分析，目前置地若願意把其持有的多幢中環優質寫字樓及商場拆售，定價是市價的三分之二或以下，肯定可以吸引投資者買入，由此推算，置地現時的股價是被低估的。至於置地投資上海大型房地產項目，他認為這與置地希望在亞洲每個大型城市均擁有地標項目的長期發展策略一致，惟由於置地過去逾10年均沒有投資如此大型的項目，適逢近日環球股市大跌而觸發投資者的憂慮，但他對置地管理層的決定投信任票，「買地興建如此大型的項目，當然會有很多風險，例如一旦出現颱風推遲建築進度，發展商便收遲幾個月租，而項目可以預售的住宅樓面亦不多，故此投資者有憂心屬正常；但我覺得以置地在香港擁有這樣多的中環寫字樓，與國際大型企業有長期合作關係，將來上海項目落成後不難找到好租戶，而且置地管理層向來比較保守，集團資產負債表亦十分穩健，我不擔心近日的金融市場波動會對公司帶來重大不利影響」。

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