施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂

明報記者 葉創成

雖然美國聯儲局在本周初已率先宣布減息1厘至近零息，並且重啟量寬（QE）增加購買債券7000億美元，惟此舉反而觸發市場擔心新冠疫情對當地經濟的衝擊遠超預期，美股道指周一大跌2997點後，周三及周五均再跌近千點，全周急挫4011點或17.3%，屬2008年10月次周金融海嘯高峰期以來最大單周跌幅，拖累港股恒指期內亦大跌1227點或5.11%，周四低見21139點，屬逾3年半以來低位。上周金融市場的另一焦點是全球出現美元荒，即使聯儲局已先後與14間環球主要央行訂立貨幣互換協議、提供美元流動性的措施，但美匯指數仍勁升4.12%，收報102.817，屬逾3年以來高位。

新冠疫情對環球經濟及股市的負面影響何以如此重大呢？施永青上周五晚上接受專訪時指出，疫情本月初在歐洲多個主要國家擴散後，隨着美國政府上周開始向國民提供免費測試，令隱藏的疫情曝光，目前美國50個州均出現染疫個案，而且個案仍在不斷上升， 而美國及歐洲多個國家採取控制疫情的措施，主要是減少人與人的接觸，以阻止病毒傳播，雖然此舉可望取得成效，但同樣對經濟有重大不利影響，旅遊、酒店、航空及餐飲等行業首當其衛，已出現半停頓狀態。

疫情令歐美商業活動大減

若持續大部分企業將破產

施永青又認為，近年環球製造業的不少供應鏈已經國際化，某一國家生產某一產品，需要向其他多個國家採購眾多零部件，假若疫情令其中一個國家生產停頓、無法供應該零部件，整條供應鏈亦會被擾亂，產品暫時難以生產出來，故此疫情對全球經濟有多層次的不利影響。

另外，施永青分析，假如歐美繼續採取上述人群隔離措施，實行期間當地商業活動便會大幅減少，加上部分工廠亦要停工，而很多公司是不能以這麼低的商業活動來支持及生存，故此若疫情不止持續一至兩個月，而是拖拉半年以上，當地大多數企業均會倒閉，疫情對經濟的破壞力屬十分巨大。

美低儲蓄率難支持 南美非洲疫情未曝光

就美國的情况來說，施永青認為，當地不少居民的儲蓄率一直不高，為該國應對疫情帶來額外沉重的挑戰，他解釋：「當地不少企業每逢星期日向員工出糧，未到星期四，員工已經花清光，周周如是，根本沒有儲蓄」，若有關居民受累是次疫情失去工作，可能出現生計問題，若他們鋌而走險轉去搶刧，又會衍生其他社會及治安問題。

更令施永青擔心的是，是次疫情相信不止已在歐洲、北美洲及亞洲等相對發達的國家爆發，亦可能已在南美洲及非洲等發展中國家出現，「相信這些國家不是沒有居民患上新冠疫情，只不過是即使有疫情，你也不知道而已！」他續說，不少發展中國家在行政管理及經濟實力均相對有所不及，增加了它們是次要控制疫情的難度。

美金融機構不拆出資金 全球鬧美元荒

綜合上述分析，施永青指出，即使美國聯儲局本周初已減息至零水平，並且重啟量寬買債，惟當地金融機構取得來自該央行的資金後，它們考慮到經濟衰退為企業及個人貸款帶來的重大違約風險後，根本不願意拆出資金，甚至轉為加快追收已借出的貸款，此舉導致全球上周出現美元荒，亦加劇期內股票及債券等資產市場的沽壓，「近日很多美國銀行根本無新錢借，已借出的舊錢都希望盡快收回，這樣會出現連鎖反應，就像2008年金融海嘯時一樣，企業及個人借不了錢，唯有賣資產套現囉！」

面對上述困局，環球經濟有何出路呢？施永青有創新性的建議，認為在疫情受控之前，政府除了要向每名居民直接派錢、確保每名居民均有近身錢緩解生活燃眉之急外，亦要向受疫情重大不利影響的旅遊、酒店、航空及餐飲企業直接注資，令這些企業不會大規模倒閉，並且繼續可以如常向員工支薪，減低疫情帶來的破壞力，「向受影響的企業注資，不是以企業作為單位，而是以規模計算，以航空公司來說，便要考慮它們有多少航線、有多少飛機及有多少員工來判斷」。

減持股票物業 增持現金黃金

環球經濟受累疫情出現衰退看來已成定局，施永青強調，一般投資者應該奉行現金為王的策略，確保自己短期有足夠資金可以渡過難關。

至於施永青個人的資產配置情况，他透露目前採取均衡配置不同資產的策略，組合中持有物業、股票、黃金、債券/現金的比例各佔25%，與去年1月受訪時比較，相對增持了現金及黃金，減持了物業及股票（見圖）。

施永青解釋，就他個人的情况來說，持有足夠的現金便屬合適，投資組合內不會百分百揸現金。他續說，近年本港樓價已脫離大部分港人的購買力，樓價主要反映經濟條件比較理想、資產比較豐厚人士的資產配置取向，在樓市供不應求的問題仍未解決前，物業仍然有投資價值，值得繼續持有；至於旗下組合持有的股票及債券，其市值亦受累環球跌市而縮水，但他強調自己一向奉行穩健投資策略，不會借孖展，故此亦不存在被斬倉的壓力，整體風險仍然可控，而且與逾一年前比較，組合中的黃金升值不少，減低股債市值下跌對整體組合的影響。

撈底首要準確判斷疫情何時見頂

總結是次專訪，施永青強調，投資者一方面不應該低估是次疫情對環球股市帶來的下跌風險，「你差不多要以2008年金融海嘯的心態去看待疫情的影響（編按：當年港股恒指及美股標指分別從高位大跌66.6%及54.4%，而是次跌幅暫時分別只有31.9%及35.2%）」，但若投資者現已持有較高比例現金便可密切留意市况、摸準入市的機會：「最重要是對環球疫情有準確預測，大概知道何時脫險，這是很重要的。之前大部分投資者沒有預計到發達國家的疫情擴散得如此快速、如此輕易，估計錯誤了，所以股市近日要大幅調整，以反映疫情的真實情况」。

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