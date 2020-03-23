經濟
封面故事

施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂

【明報專訊】新冠肺炎疫情開始在歐美爆發式擴散，市場避險情緒升溫，推低風險資產價格，美股道指上周大跌17.3%，拖累恒指亦下挫5.11%。今期封面故事專訪中原集團主席施永青分析最新形勢。他認為全球多國為了截斷疫情傳播，減少人與人之間的接觸，令經濟活動大幅放緩，除了餐飲及旅遊等行業首當其衝外，製造業供應鏈亦難以正常運作，故全球經濟衰退難以避免，不少企業料面對破產壓力，弱勢社群生活境况亦堪憂，拖累環球股市及債市近日急跌。他建議，在環球疫情出現受控迹象，或股債價格進一步下跌至充分反映風險前，投資者暫可奉行「現金為王」的策略。

明報記者 葉創成

雖然美國聯儲局在本周初已率先宣布減息1厘至近零息，並且重啟量寬（QE）增加購買債券7000億美元，惟此舉反而觸發市場擔心新冠疫情對當地經濟的衝擊遠超預期，美股道指周一大跌2997點後，周三及周五均再跌近千點，全周急挫4011點或17.3%，屬2008年10月次周金融海嘯高峰期以來最大單周跌幅，拖累港股恒指期內亦大跌1227點或5.11%，周四低見21139點，屬逾3年半以來低位。上周金融市場的另一焦點是全球出現美元荒，即使聯儲局已先後與14間環球主要央行訂立貨幣互換協議、提供美元流動性的措施，但美匯指數仍勁升4.12%，收報102.817，屬逾3年以來高位。

新冠疫情對環球經濟及股市的負面影響何以如此重大呢？施永青上周五晚上接受專訪時指出，疫情本月初在歐洲多個主要國家擴散後，隨着美國政府上周開始向國民提供免費測試，令隱藏的疫情曝光，目前美國50個州均出現染疫個案，而且個案仍在不斷上升， 而美國及歐洲多個國家採取控制疫情的措施，主要是減少人與人的接觸，以阻止病毒傳播，雖然此舉可望取得成效，但同樣對經濟有重大不利影響，旅遊、酒店、航空及餐飲等行業首當其衛，已出現半停頓狀態。

疫情令歐美商業活動大減

若持續大部分企業將破產

施永青又認為，近年環球製造業的不少供應鏈已經國際化，某一國家生產某一產品，需要向其他多個國家採購眾多零部件，假若疫情令其中一個國家生產停頓、無法供應該零部件，整條供應鏈亦會被擾亂，產品暫時難以生產出來，故此疫情對全球經濟有多層次的不利影響。

另外，施永青分析，假如歐美繼續採取上述人群隔離措施，實行期間當地商業活動便會大幅減少，加上部分工廠亦要停工，而很多公司是不能以這麼低的商業活動來支持及生存，故此若疫情不止持續一至兩個月，而是拖拉半年以上，當地大多數企業均會倒閉，疫情對經濟的破壞力屬十分巨大。

美低儲蓄率難支持 南美非洲疫情未曝光

就美國的情况來說，施永青認為，當地不少居民的儲蓄率一直不高，為該國應對疫情帶來額外沉重的挑戰，他解釋：「當地不少企業每逢星期日向員工出糧，未到星期四，員工已經花清光，周周如是，根本沒有儲蓄」，若有關居民受累是次疫情失去工作，可能出現生計問題，若他們鋌而走險轉去搶刧，又會衍生其他社會及治安問題。

更令施永青擔心的是，是次疫情相信不止已在歐洲、北美洲及亞洲等相對發達的國家爆發，亦可能已在南美洲及非洲等發展中國家出現，「相信這些國家不是沒有居民患上新冠疫情，只不過是即使有疫情，你也不知道而已！」他續說，不少發展中國家在行政管理及經濟實力均相對有所不及，增加了它們是次要控制疫情的難度。

美金融機構不拆出資金 全球鬧美元荒

綜合上述分析，施永青指出，即使美國聯儲局本周初已減息至零水平，並且重啟量寬買債，惟當地金融機構取得來自該央行的資金後，它們考慮到經濟衰退為企業及個人貸款帶來的重大違約風險後，根本不願意拆出資金，甚至轉為加快追收已借出的貸款，此舉導致全球上周出現美元荒，亦加劇期內股票及債券等資產市場的沽壓，「近日很多美國銀行根本無新錢借，已借出的舊錢都希望盡快收回，這樣會出現連鎖反應，就像2008年金融海嘯時一樣，企業及個人借不了錢，唯有賣資產套現囉！」

面對上述困局，環球經濟有何出路呢？施永青有創新性的建議，認為在疫情受控之前，政府除了要向每名居民直接派錢、確保每名居民均有近身錢緩解生活燃眉之急外，亦要向受疫情重大不利影響的旅遊、酒店、航空及餐飲企業直接注資，令這些企業不會大規模倒閉，並且繼續可以如常向員工支薪，減低疫情帶來的破壞力，「向受影響的企業注資，不是以企業作為單位，而是以規模計算，以航空公司來說，便要考慮它們有多少航線、有多少飛機及有多少員工來判斷」。

減持股票物業 增持現金黃金

環球經濟受累疫情出現衰退看來已成定局，施永青強調，一般投資者應該奉行現金為王的策略，確保自己短期有足夠資金可以渡過難關。

至於施永青個人的資產配置情况，他透露目前採取均衡配置不同資產的策略，組合中持有物業、股票、黃金、債券/現金的比例各佔25%，與去年1月受訪時比較，相對增持了現金及黃金，減持了物業及股票（見圖）。

施永青解釋，就他個人的情况來說，持有足夠的現金便屬合適，投資組合內不會百分百揸現金。他續說，近年本港樓價已脫離大部分港人的購買力，樓價主要反映經濟條件比較理想、資產比較豐厚人士的資產配置取向，在樓市供不應求的問題仍未解決前，物業仍然有投資價值，值得繼續持有；至於旗下組合持有的股票及債券，其市值亦受累環球跌市而縮水，但他強調自己一向奉行穩健投資策略，不會借孖展，故此亦不存在被斬倉的壓力，整體風險仍然可控，而且與逾一年前比較，組合中的黃金升值不少，減低股債市值下跌對整體組合的影響。

 撈底首要準確判斷疫情何時見頂

總結是次專訪，施永青強調，投資者一方面不應該低估是次疫情對環球股市帶來的下跌風險，「你差不多要以2008年金融海嘯的心態去看待疫情的影響（編按：當年港股恒指及美股標指分別從高位大跌66.6%及54.4%，而是次跌幅暫時分別只有31.9%及35.2%）」，但若投資者現已持有較高比例現金便可密切留意市况、摸準入市的機會：「最重要是對環球疫情有準確預測，大概知道何時脫險，這是很重要的。之前大部分投資者沒有預計到發達國家的疫情擴散得如此快速、如此輕易，估計錯誤了，所以股市近日要大幅調整，以反映疫情的真實情况」。

[封面故事]

相關字詞﹕美元荒 新冠疫情 中原集團主席施永青

上 / 下一篇新聞

實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
律師：現行法規難懲重複認購
律師：現行法規難懲重複認購
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
辦事處「大屋搬細屋」
辦事處「大屋搬細屋」
人行陳雨露：人幣徘徊7算
人行陳雨露：人幣徘徊7算
創興銀行：今年淨息差受壓
創興銀行：今年淨息差受壓
神州租車料今季收入跌逾兩成
神州租車料今季收入跌逾兩成
中國太保去年多賺54%
中國太保去年多賺54%
恒大發盈警 利潤恐跌一半
恒大發盈警 利潤恐跌一半
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
善用科技 節省人力成本
善用科技 節省人力成本
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
霍家成：動盪市可吼收息基金
霍家成：動盪市可吼收息基金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：阿里望突破 Call 13494
金子：阿里望突破 Call 13494
張兆聰：博反彈可選內房
張兆聰：博反彈可選內房
蔡金強：最漫長的一周
蔡金強：最漫長的一周
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
謝偉銓：減辣無助首置人士
謝偉銓：減辣無助首置人士
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩
美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
林少陽：股市要見底 油價須先穩
林少陽：股市要見底 油價須先穩
技術取勝：匯控升穿下降軌
技術取勝：匯控升穿下降軌
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
李順威：風險平價基金全天候沽貨
李順威：風險平價基金全天候沽貨
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
王弼：油價跌 油股未必跟
王弼：油價跌 油股未必跟
曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎
曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
廖偉強：為何買家還主動入市？
廖偉強：為何買家還主動入市？
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
李志成：全球放水減息 物業顯價值
李志成：全球放水減息 物業顯價值
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多
本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多
玖瓏山3房業主損手137萬
玖瓏山3房業主損手137萬
太子基隆街地舖「一蚊招租」
太子基隆街地舖「一蚊招租」
WEST PARK遠眺昂船洲
WEST PARK遠眺昂船洲
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
市况波動做好情緒管理
市况波動做好情緒管理