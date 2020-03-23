恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多

南方東英旗下恒指兩倍正向ETF（7200）連續5周錄得淨流入，上周共有7.1億元資金買入，是該ETF自2017年上市最多的一周。而美國上市iShares中國大型股ETF（FXI）上周錄得1.76億美元（約13.7億港元）淨流入，亦是2年以來最多，反映投資者看升大市。

投資者似乎看好港股，但美股上周五繼續跌勢，三大指數均跌逾4%，加上周末期間疫情更嚴峻，俗稱恒指「黑期」、在新加坡交易的香港HS50指數周末期間大低水，昨日曾低見21,695點，較上周五港股收市低水逾1110點。恒指夜期上周五收報22,219點，低水586點，港股ADR（美國上市預託證券）比例指數上周五低水687點，匯控（0005）ADR折合報44.72元，較其港股跌4.84%；騰訊（0700）折合報351.22元，較其港股跌2.33%。

分析：恒指或再試21200點低位

耀才證券研究部總監植耀輝稱，周末有更多國家「封城」，加上美股續跌，市場現時更關注各國經濟情况，相信本周港股波動性較大，未必太過樂觀，如外圍市場未能扭轉劣勢，恒指有機會再試21,200點低位，對後市看法較淡。如投資者打算開始部署入市，建議要「分開幾注買」，避開如航空股等當災板塊，大型科技股會相對吸引。