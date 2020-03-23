券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同

一通：券商多提交內部號碼 致無法辨識

一通集團創辦人兼行政總裁宓光輝表示，由經紀行代客認購的情况下，散戶是無法在披露易查詢到自己身分，因為券商多數會提交客戶的帳戶號碼，或是隨機生成一個內部可辨識的號碼，不會採用客戶身分證件，以致客戶即使在不同券商重複申請一隻新股，亦無法辨識。

本報記者查詢「打新」微信群組內自稱代表中資券商的成員，該名人士表示，於該行認購新股是以「客戶識別號」進行申報，不影響於其他行開戶認購。有自稱券商代表亦稱，先選一兩個帳戶，熟練後再加開。另有群組成員「曬圖」，聲稱自己開了15個帳戶抽新股。

有熟悉認購新股流程的專業人士對本報透露，內地散戶有優勢去重複認購，因現時股份過戶處向券商、銀行收取表格時，需要有「代表身分的9位數號碼」，但內地居民身分證可長達18位，因此現行識別制度對其幾乎無效，「重複乃家常便飯」。

申報方式五花八門，令《上市規則》中的要求形同虛設。於披露易配售結果中，亦常見全頁同一號碼，獲配不同數量的新股，例如今次諾誠健華的分配結果中，號碼「089409770」多次中籤。宓光輝解釋，此類情况可能為綜合帳戶，即券商經由另一券商認購新股，重複號碼代表某經紀行；另有可能為代理人帳戶，即券商應客戶要求，將其數人的認購集合於同一帳戶背後，可提供匿名的效果。

[偵查報道]