經濟
偵查報道

律師：現行法規難懲重複認購

【明報專訊】一人多戶重複認購認購成為內地散戶大張旗鼓使用的方法，公然違反《上市規則》中的要求，但資深律師林炳昌表示，現行法規下無法對這批投資者作出懲處，因證監會在監管投資者方面是着重「造市」、內幕交易等情况，如果散戶並非涉及推高成交量、「左手交右手」等虛假交易的情况，暫時是無條例可以規管。

根據《上市規則》第十三章13.21條，發行人、其董事、保薦人及包銷商必須採取合理的步驟，確保能鑑別及拒絕受理重複或疑屬重複的申請。林炳昌稱，上市公司董事要作出遵守《上市規則》的承諾，若公司及其保薦人對重複認購一事知情，情况屬相當嚴重，但估計在受到調查時，公司及投行均會聲稱不知情以減免責任。

議員：此問題料非在證監「優先清單」

自本報於2006年10月揭發此制度漏洞以來，長達十多年至今，證監會及港交所均未決意改革現行制度。人人可利用此漏洞，未來認購新股，恐由公平競爭變成鬥「開戶」。立法會金融界議員陳振英表示，可通過修例堵塞漏洞，但涉及金融市場運作及個人私隱，要取得各界共識。他續稱，要改善新股重複認購問題，最重要是證監會統籌，但他相信此問題並非在證監會「優先清單」之中，否則不會長年累月任由投資者違規。

根據2015年財經事務及庫務局答議員提問時表示，當時過去5年，聯交所僅錄得一宗疑屬重複申請的個案，但當局沒有披露對保薦人或上市公司有任何處分。

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