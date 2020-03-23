經濟
偵查報道

實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規

【明報專訊】新股市場為本港金融市場重要一環，但制度漏洞長年未解決。按《上市規則》，一名投資者透過其個人身分，只可申請認購同一新股一次，但本報記者日前透過名下4家中資券商及1家銀行戶口，各認購1手今日掛牌上市的諾誠健華（9969），最終獲分配3手，反映由券商、銀行、過戶處、保薦人以至監管機構，均未有發現本報記者重複認購。據了解，此做法能「突破防線」，與現行申報機制長期存在缺陷有關（見另稿）。近年大批內地投資者看準此漏洞，組隊重複認購本港新股，建立微信群組專門討論，甚至有自稱券商代表在群組中推銷一人多戶抽新股，儼然已經形成「違規生態圈」。

明報記者

本報記者日前分別透過5個帳戶認購諾誠健華，5個戶口都是同一人名下，以同樣證件登記；於中銀香港（2388）、友信證券及華盛的戶口，各獲分派一手。

港交所回覆本報查詢時表示，《上市規則》不容許投資者重複認購新股，按規則，新股須於申請表格中，作出「任何人士以受益人身分只能作出一次申請」的警告，而上市公司、董事、保薦人及包銷商須採取合理步驟，確保鑑別及拒絕受理重複申請。港交所續稱，公開發售部分的所有認購申請，無論來自個人或經紀，均由新股股份過戶登記處合併處理及審查，以作出鑑別。

港交所：上市公司須採合理步驟拒申請

本報就此查詢諾誠健華、其聯席保薦人摩根士丹利，以及為其提供登記服務的中央證券登記有限公司，於截稿前均未獲回覆。另一聯席保薦人高盛及證監會發言人均表示不評論。

本報在2006年工商銀行（1398）上市時，已曾有報道揭露重複認購新股的漏洞，其他循合規途徑抽新股的投資者，中籤機會因而被分薄。有見此漏洞在十多年來依然存在，內地散戶更大肆宣揚並呼籲來港違規抽新股。本報記者加入內地一個人數約250的微信「打新」群組，有不少人均在群組內「曬」出成功重複認購的記錄，討論涉及新股包括九毛九（9922）、興業物聯（9916），熱門股份幾乎無一倖免，例如早前掛牌的燁星集團（1941），一手中籤率只有3%，但有群組成員更透過一人多戶的方式，聲稱抽中3手。群組內更有自稱券商工作人員的成員，宣揚此類做法，勸說新用戶多開帳戶。

內地現「打新」群組宣揚漏洞

有資深券商界人士表示，坊間早已知曉此漏洞，不少本地客對此頗有不滿。他表示，多戶口認購成風，涉及證監會監察程序不足，以及制度存在無法交叉檢查的漏洞，監管機構應要負上責任，但多年來沒有積極檢討，預計日後也難由當局主導，堵塞漏洞。

■《明報》聲明

一切因測試制度漏洞而購入的諾誠健華股份，本報將會盡快沽出，如有得益，將悉數捐作慈善用途。本報不鼓勵投資者違規認購新股，這次「違規」申請，旨在揭示制度漏洞。

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