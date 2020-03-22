內地經濟「深蹲」後待「起跳」

前兩月經濟指標紛見新低

內需是如今內地經濟增長主引擎，但這架引擎被疫情絆住後暫時熄火。

前兩月，內地消費大幅下降20.5%，為有紀錄以來首次負增長。因應疫情防控需要，居家隔離等措施導致春節期間本應火爆的餐飲、娛樂、交通、旅遊、住宿等消費重點項目均出現斷崖式下滑。

投資數據亦不樂觀。1至2月，內地固定資產投資下滑24.5%，是有紀錄以來新低。疫情帶來的交通不暢、勞動力不到位等現象拖累復工復產，製造業投資、基建投資按年下降幅度均超過三成。

轉看生產方面，前兩月內地規模以上工業增加值按年下降13.5%。2月份，景氣指數更近乎遭遇腰斬，製造業PMI回落至35.7%，生產PMI回落至27.8%，新訂單PMI回落至29.3%，均是數據有紀錄以來新低。

更值得警惕的是，就業壓力已步步逼近。1月和2月份，內地城鎮調查失業率分別為5.3%和6.2%，按月分別上升0.1和0.9個百分點。尤其2月份，受疫情影響，企業停工停產增多，用工減少，就業人數下降，失業率明顯上升。

通常來看，第一季度中，3月份經濟總量比重約佔四成，1、2月份約為六成。儘管3月形勢有望好轉，但內地首季經濟增長受創已是大概率事件。

對於眼下形勢，中央已作出判斷：受國內外多種因素影響，當前經濟下行壓力持續加大。

經濟社會是一個動態循環系統，不能長時間停擺。只有復工復產「動起來」，經濟才能為下一步「起跳」蓄力。

據官方統計，目前除湖北以外地區規模以上工業企業復工率已達95%以上。另有調查顯示，至3月底建築業企業、房地產開發企業復工率將達九成左右，比2月底大幅提升。隨着疫情形勢好轉，湖北亦在分區分級、分類分時推進企業生產和復工復產。

第2季度或成政策「窗口期」

如若這一進程繼續提速，生產生活秩序盡快恢復正常，疫情對內地經濟的衝擊將逐步減弱，特別是前期壓抑的一些經濟活動有望得到釋放，第二季度經濟料將較首季明顯回升。

在基本面壓力增大的情况下，經濟「動起來」還需更多政策助推，由此觀之中央進一步加大對冲力度已成定局。

人行此前宣布從3月16日起實施定向降準，釋放長期資金5500億元人民幣，提振市場信心。伴隨政策重心從「集中精力抓防控」轉向「抗疫發展兩不誤」，各方看好後續貨幣和財政政策協同發力，圍繞穩就業和穩增長兩大目標加碼逆周期調節。在此背景下，第二季度或將成為政策密集出台的「窗口期」。

[馮其十 神州新形勢]