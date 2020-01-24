OCEAN MARINI 次輪推盤售六成

發展商：視乎情况決定是否短期加推

在過去一周收約2300票、超額認購22倍的OCEAN MARINI，於昨日早上次輪銷售，會德豐地產常務董事黃光耀表示，次輪銷售在昨日早上10時開始，首兩小時已售出約50伙，佔推售單位50%，對銷情感滿意，會視乎情况而決定是否加推。

為令每名客人在安心的情况下揀樓，會德豐日前專門為售樓處徹底消毒，有關消毒是選用獲歐盟認證的瑞士醫療級消毒服務，以乾霧技術於30秒內殺滅冠狀病毒，涉及費用逾10萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行一組買家昨日斥資約1,300萬元購入平台特色戶。另會德豐表示，OCEAN MARINI已累售260伙，佔可供發售310伙的84%，合共套現近22.5億元。

而受惠於OCEAN MARINI推售，也帶動日出康城9A期MARINI及9B期GRAND MARINI的銷售，昨日售出2伙MARINI及2伙GRAND MARINI，4伙套現逾3,200萬元；自OCEAN MARINI推出以來，3期合共售出342伙，共套現逾30.68億元。

二手方面，市場消息指九龍站漾日居錄銀主盤成交，為2座低層G室，屬實用934方呎套3房戶，近日以1,850萬元易手，成交價較市值2,200萬元低16%，實呎19,807元。據悉單位原定本周三（25日）以不交吉形式拍賣半份業權，銀主開價700萬元，以半份業權計算，開價較是次成交價低225萬元或24%。土地註冊處資料顯示上述單位由兩人聯名持有，1999年5月以816.6萬元購入，其中一名業主在2018年1月至2019年4月的16個月內，先後3次向財務公司作抵押貸款，共涉1,200萬元，因無力償還，被財務機構收樓。