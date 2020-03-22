大量發債推高利率 恐抵消減稅刺激作用

不過，部分分析師認為，美國國債孳息率上漲是受其他因素推動，與預算赤字上漲無關，因此孳息率升勢將會消退。推動孳息率上升的因素，包括對冲基金和其他投資者在市况波動之際，要為基差交易（basis trades）平倉，因此出售美國國債套現。

研究機構Cornerstone Macro指出，如果投資者是針對美國的財政崩潰前景作出反應，那麼美國國債與德國等主權債務的息差將會擴大。但事實上，美國利率走勢一直與其他主權債券利率一致。

《華爾街日報》表示，即使美國國債供應過剩，必要時仍可由聯儲局購入，就像其在金融海嘯期間及之後所進出的量化寬鬆（QE）措施。在2007年12月至2016年12月，聯儲局增持了1.7萬億美元的美國國債。聯儲局最近表示，將再次購入5000億美元的美國國債及2000億美元的按揭抵押證券（MBS）。

聯儲局買債 最顧慮通脹

《華爾街日報》 認為，真正限制聯儲局買債的因素是通脹。在聯儲局實施量寬期間，外界曾憂慮向金融體系注入大量資金，並為巨額政府赤字結帳，將導致通脹加劇。實際上，通脹率一直低於聯儲局的2%目標，因此只要通脹穩定，聯儲局理論上可一直購買美國國債。彭博社引述知情人士稱，白宮正考慮發行25年和50年期國債。有分析師認為，若計劃落實同樣會令10年期國債孳息率上揚。

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