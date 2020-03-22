白宮派錢財赤挑戰極限 市場料將增至2.1萬億美元

資料來源：《華爾街日報》

預算赤字是指政府的失業救濟、醫療教育、國防軍備等各種支出，與稅收等財政收入之間的缺口。入不敷支的部分，往往要由政府增加發債，彌補這些資金缺口。穆迪分析（Moody‘s Analytics）估計，美國今明兩年的預算缺口，將分別達到2.1萬億美元和1.8萬億美元。由於前景充滿不確定，許多分析師都趕不及更新預估。野村證券稱，過去3周對美國預算前景作出了兩次重大修訂，現正是第3次修訂。

公債佔GDP比 恐二戰以來最高

分析師預期政府預算赤字激增，主要由於疫情下的家庭收入和企業利潤將會下滑，意味聯邦稅收將會減少。製造及休旅等行業在疫情下停工，失業人數增加， 令失業救濟、食物券等安全網項目支出攀升。更重要的是，特朗普政府與國會商議的經濟救助方案，規模在1萬億美元以上，為聯邦政府帶來沉重的財政壓力。州政府也面臨類似的負擔。

聯邦債務總額，即歷年政府赤字總和，目前達到23.5萬億美元（約183.3萬億港元）（圖1）。這些債務由美國及外國投資者、社會安全保障信托基金等美國政府機構持有。美國國會預算辦公室（CBO）的報告指出，今年公共債務相當於GDP的比例將達到81%，未來10年此比例將達98%，觸及二戰以來最高的水平。

白宮經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）近日表示，未來必須面對債務和赤字的問題，但當陷入危機或戰爭，就不應擔心舉債問題。

華府今次危機到來前已債台高築

當前的問題在於美國在今次危機到來前，並未陷入重大武裝衝突或經濟衰退，惟政府已債台高築。通常在和平時期經濟擴張期間，政府赤字會逐漸收窄，債務增長速度也會放緩，甚至債務規模逐漸減少。例如在1990年代末，美國政府錄得預算盈餘，令債務減輕。

美國政府在2019財年的赤字，相當於GDP的4.7%，遠高於2001年經濟衰退期間的水平，並接近1990至91年經濟衰退期的水平。這主要由於特朗普政府在經濟擴張期間仍減稅刺激經濟，並在軍事等項目上增加支出。

經濟學家近年一直爭論是否需要憂慮政府的巨額債務和赤字。由於通脹低迷等緣故，當前利率處於極低水平，意味政府能以極低的成本為債務融資。美國短期利率目前接近零，10年期美國國債孳息率上周在1厘左右徘徊。

長期以來很多經濟學家警告，政府債務相對於GDP水平過高是無法持續的，認為這會導致增長放緩、推高利率或通脹。但近期有些經濟學家表示，在實際情况下，美國債務水平必須比當前水平高得多，才會產生負面影響。

IMF：零息下超高債務可持續

國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家Olivier Blanchard表示，考慮到當前的零利率，超高債務水平仍是可持續的。在危機時期，投資者往往會購入美國國債等避險，而且在低通脹時期，政府債券也對投資者有吸引力。這反映只要利率保持低位，政府仍能在不產生負面影響的情况下，繼續為巨額赤字融資。

美財政部料發行大量長債

不過，巨額債務對政府不無風險。交易商預期，美國財政部將發行大量長債應付大規模的刺激措施，而任何債務供應過剩，都可能導致債價下跌、孳息率上升。事實上，近期的美國10年期國債孳息率已較本月早前所創的0.318厘紀錄低位大幅上升。

對美國政府來說，若發債太多，將意味利息成本上升。很多其他類型的貸款，如按揭貸款、汽車貸款或商業貸款等，都以美國國債孳息率為基準，意味私人貸款的利息成本也有所提升。

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