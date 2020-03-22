美地方債市仍凍結 道指再瀉近千點

反映「現金為王」情緒未歇

道指上周五先升後跌913點或4.55%，收報19,173點；標指同樣先升後回，收報2,304點，跌104點或4.34%；納指收報6,919點，跌271點或4.87%。不過俗稱美股「恐慌指數」的VIX指數回落8.28%，收報66.04。紐約期油上周五日跌8.68%，收報23.66美元。

黃金則再受追捧，現貨金價上周五升1.77%，收報每盎司1,499美元。

上周五亦是俗稱「四期結算日」，包括股票期貨、股票期權、指數期貨及指數期權，美股交易量猛增，較平均水平高出60%。Robert W. Baird投資策略師Willie Delwiche認為，股市仍在試圖判斷經濟將會有多糟，紐約州和加州實施嚴格限制措施或是雪上加霜的負面消息。

美10年期國債孳息率開始轉跌

美聯儲上周五晚再出兩招救市，包括擴大買債範圍至短期市政債。事實上，自上星期日（15日）美聯儲突減息及重啟QE後，美國10年期國債孳息率終於在周四（19日）開始轉跌，賣長債套現美元的情况有改善，惟其他債市未如樂觀，例如市政債券在截至上周三（18日）的一星期內，投資者套現了122億美元資金，新債券無人認投，根據Sifma市政掉期指數，上周三浮動利率市政債券的息率便從一星期前的1.3厘飈升至5.2厘，這亦一定程度解釋美聯儲為何要擴大買債範圍至短期市政債，緩解地方債少交投及高付息的資金壓力。

另外，恒指夜期上周五收報22,219點，低水586點。 ADR港股比例指數報22,104點，較港收市低701點。匯豐（0005）ADR折合報44.72元，較港跌4.84%；長和（0001）ADR折合報48.36元，較港跌2.51%；騰訊（0700）折合報351.22，較港跌2.33%。