橋水：若缺有力財政刺激 美GDP將萎縮逾6%

可口可樂撤回今年業績預測

橋水是近期受疫情打擊最嚴重的對冲基金之一，今年虧損高達21%。橋水估計，美國企業的現金流缺口將達到2萬億美元（約15.6萬億港元），主要集中在能源、旅遊及休閒行業，這將促使企業提取銀行信貸額度，如果當局未能彌補這一缺口，美國企業或削減約9,000億美元（約7.02萬億港元）的資本支出，股票回購和併購交易的支出亦將減少6,000億美元（約4.68萬億港元），並且出現裁員。

事實上，美國餐飲及航空企業已承受疫情衝擊。其中，可口可樂宣布，因為疫情衝擊業務，撤回原本公布的2020年業績預測，可口可樂原先預期今年收入增長有5%，每股經調整盈利升7%至2.25美元，但相信疫情下這些預期數字難以達標。

全球最大快餐集團麥當勞亦公布，將暫停總值150億美元（約1,170億港元）的股份回購計劃，以保留最大財務彈性，但重申集團財政穩健，暫無意改變季度股息1.25美元的安排。

麥當勞叫停1170億股份回購

作為疫情重災區的航空業，達美航空行政總裁Ed Bastian警告，受新冠肺炎疫情影響，第二季收入按年或下滑80%，即減少100億美元（約780億港元）。另外，聯合航空宣布將4月份的國際航班大削95%，且表示如得不到美國政府的財政援助，就可能要減薪甚至裁員。