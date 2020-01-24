Airbnb生意大跌 上市阻礙重重 估值不足310億美元 較疫情前跌逾三成

明報記者 李哲毅

Airbnb去年曾透露計劃在2020年上市，但據外電彭博社報道，Airbnb上周曾舉行董事會會議，商討應對當前經濟危機各種方案，包括考慮重新評估上市方法，由原本直接掛牌，即不額外集資的方式，改為傳統的IPO籌集資本；此外，Airbnb亦接觸10多名潛在投資者，包括私募公司或主權基金，或有意進行新一輪私募融資，潛在規模由1億美元到10億美元不等。

傳由直接掛牌改IPO籌集資本

雖然潛在投資者未有為Airbnb作估值定價，但《華爾街日報》上月曾報道，Airbnb內部已經對公司估值定在低於310億美元水平。據風險投資公司Manhattan Venture Partners創辦人Jared Carmel表示，新冠肺炎爆發前，Airbnb的估值約為450億美元，意味着疫情之下，Airbnb估值跌了逾三成。

再者，因應疫情全球蔓延，Airbnb宣布4月14日或之前住宿訂單可獲全額退款，意味公司今季及次季虧損或擴大，彭博社引述知情人士更指出，Airbnb上星期的亞洲預訂量按年大削95%、歐洲作為其最大市場，預訂量也下降75%，美國則跌約50%，不過Airbnb指數字並不準確，但拒絕提供數據補充。

知情人士表示，雖然Airbnb已安排摩根士丹利及高盛仍為上市的承銷商，但生意遇冷，可能要等到疫情緩解，股市穩定，公司財務恢復到穩定基礎上才可進行IPO。

本月初員工會議上重申 會堅持今年掛牌

然而，來自內部的催促也令Airbnb有待市道回暖後才上市的打算添上壓力，由於Airbnb給予的員工股票期權將於今年到期，令員工擔心公司趕不及年底上市的話，手上期權難套現。不過Airbnb首席執行官Brian Chesky多次向員工保證不會延遲上市，他在本月初舉行的員工會議上亦重申，會堅持今年掛牌。