海日灣主打中大型單位 合換樓客

明報記者 張允亭

攝影 林靄怡

位於大埔白石角科進路18號的海日灣，由4座分層住宅大廈及8幢洋房組成，共提供667個單位。項目由2018年底開售至今，已累計售出約350伙，佔全盤單位總數逾五成，估計套現約50億元，目前餘貨以3房單位為主。

大單位均處臨海位置

4座分層住宅大廈中，全屬3房、4房的Court A（海晨閣）位處臨海位置，住宅大樓再細分為兩座，每座每層4伙，設兩部升降機；全數A、B室都享有開揚吐露港海景。戶型涵蓋1房至3房的Court B（海曦閣）位於整個項目中央，單位享有內園景及部分海景；至於Court C（海昇閣）及Court D（海晴閣），則坐落於較後排位置，景觀以內園或毗鄰屋苑為主。

3房戶採梗廚 連工人套房

發展商日前開放的現樓示範單位，包括Court A 2座16樓B室，實用面積1411方呎，屬於3房間隔。單位客飯廳以長形開則，長約8.2米、闊約4.7米，面積約420方呎，設落地玻璃趟門，連接54方呎露台。廚房採傳統梗廚設計，空間寬闊，三邊靠牆設有曲尺工作枱，家電配套齊備，包括煤氣煮食爐、焗爐、雪櫃等，並設有通風窗。此外，廚房內連約68方呎的工人套房。

寢區方面，3間睡房與客廳座向相同，均設有落地大玻璃窗，遼闊海景盡收眼簾。主人睡房間隔四正，易於放置家俬，亦預留位置擺放衣櫃；浴室設有浴缸，亦有通風窗。

另一現樓示範單位為Court C 2座12樓E室，實用面積599方呎，屬2房間隔。客飯廳連接開放式廚房，設曲尺形工作枱，附有淺木色及白色廚櫃，儲物空間充足。兩間睡房與客廳座向相同，採落地大玻璃，惟單位望樓景為主。

住客會所配套設施充足，包括戶外泳池、健身室、兒童遊戲室、室內羽毛球場，另有鋼琴房、戶外庭園及宴會廳等。不過，由於現時新冠肺炎疫情肆虐，海日灣管理處已貼出告示指會所部分設施暫停開放。

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