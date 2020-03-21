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經濟
2020年3月21日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
馮氏家族伙中資私有化利豐 溢價1.5倍 仍較股價高峰低94％
英資基金Silchester持股10% 擁否決權 取態成關鍵
國泰未來兩月削96%運力 快運停飛
議員：機管局免收3月停泊費
諾誠健華周一掛牌 暗盤升逾10%
科技5G股領漲 港股升1095點 恒指跌穿1倍市帳率 霸菱：距底部不遠
路透：中國批2.8萬億地方專項債
大行唱淡 煤氣逆市跌8.5%
財委會通過中小企百分百擔保貸款
招行去年純利升15%
潤啤：今年首兩月少賺42％
中海外宏洋去年純利升63%
美國擬介入 油價急漲後倒插
長期低息催谷債務泡沫 瀕爆破
聯儲局擴大買債至短期市政債
高銀擬賣殼售啟德跑道區住宅地 業界指疫情令市况轉差 或損手離場
話你知：去年逾百億奪啟德商業地 後閃電「撻地」
主席旗下傲玟去年底開售至今沽4伙
新世界信置共售兩特色戶 吸金1.6億
河畔特色戶520萬沽 屋苑1年高位
萊蒙粉嶺申建洋房增逾倍至50幢
陸振球：港超低息環境未必長時間延續
周末睇樓好去處
海日灣主打中大型單位 合換樓客
前臨海濱長廊 賞吐露港海景
屋苑2房月租1.8萬 回報2.5厘
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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馮氏家族伙中資私有化利豐 溢價1.5倍 仍較股價高峰低94％
英資基金Silchester持股10% 擁否決權 取態成關鍵
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