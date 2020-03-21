陸振球：港超低息環境未必長時間延續

香港SARS時，失業率也只高於8%，對於失業率高達20%甚至25%實在沒有什麼概念，筆者曾記得一位經濟學名宿說過，當失業率高達25%，幾乎意味每一個家庭都有成員或總有身邊的朋友在失業，且一旦失業，也幾乎沒有機會再獲受聘。如此，不單經濟凋敝和股巿可跌足九成，樓巿也自難倖免，而若美國如此，香港和中國也不會有好日子過，因此希望疫情可快快過去和經濟復蘇，也不要幸災樂禍希望別國差而以為自己可以獨善其身，當然也有人如美國總統特朗普或有如此想法。

早前看到一篇外媒文章，說的是全球疫情失控，自然死得人多，但就認為最終因疫情打擊經濟而致破產的人數，會遠遠高於因疫情而導致的死亡人數，而正如上述，1929年先因貿戰而後出現的美國股災和經濟大蕭條，歷史學家指最終也和第二次世界大戰脫不了關係

勿幸災樂禍 無人能獨善其身

說到今回疫情的死亡率，香港至今雖確診個案早前超過200宗（總數暫256宗，包括昨日新增的48宗），但迄今只有4宗死亡個案，死亡率極低，而據說意大利死亡率則高達9%，美國因很後期才進行較大規模的病毒測試，可能有不少因疫情而導致死亡的個案沒有計算在內，實際死亡率可能遠高於其公布的水平。

另外，今回因疫症而致死，大部分是高齡或本身早有其他病症人士，即若是年輕或身體壯健人士，中了招也不要太害怕會一病不起。其實，樓巿也有相似情况，樓價出現下跌，未必個個有事，但若本身是用高槓桿或早前發展商提供的「呼吸plan」才能入巿的，便要小心如高齡而本已有病人士的得了樓巿肺炎！

美輕視疫情 特朗普在玩卸責

之前美國輕視疫情擴散，特朗普說只是另一場流感，甚至拒絕為懷疑受感染人士提供可負擔的病毒測試，到了失控之時，美國變成Failed States of America，又以如耍流氓方式指一切都是其所謂的Chinese Virus所造成 ，明顯是玩卸責，假如不是股巿大插，也未必如此發茅！而美國應對疫情對經濟的衝擊，不外乎施壓令聯儲局減息至近零並重啟大手QE，並同時買債及買油，未知如股巿未能止瀉的話，會否也會入巿掃股票？

特朗普以其自創的Chinese Virus名詞來攻擊中國，竟也有一些香港人對「中國病毒」的命名大聲叫好，不過同時有網友對此初時極其困惑，但未幾說找到答案：「呢班所謂嘅香港人……真係諗唔明。唯一嘅解釋，自己已經認定咗中國人係地球嘅九等公民，透過其他國家欺壓中國人，跟住認同佢哋係唔同嘅香港人，令自己變成八等嘅地球公民……」。不過，一些長期不滿香港或中國政府的港人，贊同香港是Failed State的人，到了英美疫症失控，甚至嗅到外頭有排華氣息之時，又急急買機票叫在外地讀書的子女回港避疫以保人身安全。

美長債息及定按息口低位反彈

香港一些地產界人士，看到聯儲局減息至近零便相當興奮，指香港的低息可長時間延續甚至會跟隨減息，自然對樓巿大大有利。先不說香港失業率會否大升，而單以息口而言，美國的短息確被聯儲局壓至近零，但長債如10年債息卻由早前最低0.318厘一度反彈至周四最高1.279厘，美國國債的孳息曲線比和1個月和半年前變得明顯陡斜（見圖2），似乎巿場認為長期而言，美息可能已見底而會向上，則香港的超低息環境也未必可長時間延續。

美國長期息口可能不跌反升，可能的原因有數個，一個是美國政府為了刺激經濟又不夠錢而或要大規模發新債，可能會推出25年以至長達50年的債券，供應多了便會扯高利率，二是疫情不利生產，商品供應減少便自然扯高物價和息口，而最近俄國和油組鬥氣而推冧油價，雙方勢難長時間鬥下去，一旦重新減產，油價回升，亦會加快結束超低息環境。

事實上，近日美國的15年和30年定息按揭利率也開始回升（見圖3及圖4），所以香港按揭息口是否一定可長時間不升，實在存有變數。

[陸振球 樓市解碼]