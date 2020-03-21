萊蒙粉嶺申建洋房增逾倍至50幢

地盤面積增至10萬呎

據城規會文件顯示，新申請的地皮面積約10.75萬方呎，較過去9.79萬方呎增加約10%，住宅部分以0.696倍發展，計劃興建50幢洋房，較去年9月獲批方案涉22幢洋房增加1.3倍，涉及7.48萬方呎。

同時建安老院等社福設施

另外，項目仍保留社會福利設施（安老院）的發展，擬建2幢、約2至3層高物業，提供60個床位，涉1.1萬方呎，較已獲批方案的8410方呎，增加31%。申請人指出，有關申請符合政府房屋及社會福利政策，並跟早前獲許可的規劃方案用途相同，有助增加房屋供應及善用土地資源。

此外，再有工廈業主申請活化工廈。城規會文件顯示，沙田小瀝源路8至14號捷和實業大廈及捷和中心，業主申請全幢改裝作寫字樓及零售等用途。

小瀝源工廈擬改裝為商用

上述物業地盤面積8.25萬方呎，現規劃為「工業（1類）」用地，申請人擬將兩幢工廈改裝為寫字樓，包括用作藝術工作室、資訊科技及電訊業、辦公室、研究所及發展中心等用途，涉樓面面積約28.89萬方呎。

申請人指，有關發展計劃與政府活化工廈意向一致，亦與鄰近環境協調。