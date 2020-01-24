河畔特色戶520萬沽 屋苑1年高位

美國聯儲局早前兩次減息，令準買家入市步伐加快。中原分行經理曾展鵬表示，上述沙田河畔花園A座頂層連天台單位，實用面積242方呎，屬2房間隔，享城門河景，新近以520萬成交，實呎21488元，成交價為屋苑近一年高位；原業主2015年1月以385萬元購入，持貨5年，帳面獲利135萬元或35%。

鑽嶺迷你戶業主損手35萬離場

至於主打納米單位的黃大仙鑽嶺則有開放式單位蝕讓沽出。市場消息指鑽嶺中層F室，實用面積198方呎，屬開放式間隔，原業主最初以400萬元放售，經議價後減價35萬元或8.8%，新近以365萬元成交，實呎18434元；原業主於2015年10月以388萬元一手購入，持貨近5年，帳面蝕讓23萬元或6%，惟連同稅項及雜費計，料實際蝕約35萬元或9%。

CCL四大指數齊升 1個半月首見

另外，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報175.41點，按周升0.80%，結束連續四周跌勢，由上周錄得的近一年低位回升。CCL四大整體指數齊升，是近6周以來首見。反映大型屋苑價錢走勢的CCL Mass報178.03點，按周升0.96%；CCL(中小型單位)報175.88點，按周升0.88%；CCL(大型單位)報173.03點，按周升0.34%。不過，分區指數中，新界西CCL Mass就連跌4周，最新報160.55點，跌至近一年新低。本次公布的指數，正反映新春後5周、即2月底至月初市况；中原研究部高級聯席董事黃良昇指數據反映樓價下調信號明確，疫情持續下環球股市大幅波動，預料CCL將繼續下行至170點水平。

獨新界西樓價跌至1年低位

除新界西CCL Mass錄得跌幅之外，其他三區本周均錄得升幅；港島CCL Mass報184.57點，按周升2.26%；九龍CCL Mass報173.21點，按周升0.97%；新界東CCL Mass報187.54點，按周升0.87%。