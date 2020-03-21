新世界信置共售兩特色戶 吸金1.6億

柏蔚山特色戶呎售逾5.1萬創新高

新世界（0017）旗下北角已屆現樓的柏蔚山，昨以招標形式沽出頂層複式戶，為3座33、35樓D室，實用2282方呎，成交價逾1.168億元，實呎5.12萬元，成交呎價創項目新高。柏蔚山2018年6月開售至今累沽590伙，佔全盤單位總數611伙約97%，套現逾147億元，現餘小量4房戶及複式單位待售。

另信置（0083）旗下、入伙近10年的馬鞍山銀湖．天峰，亦透過招標售出最後1伙特色戶，為1座57樓A室，實用面積1981方呎、連1202方呎平台及77方呎天台，屬複式戶，採5房連儲物室間隔及設私家游池，享吐露港海景，成交價4198萬元，實呎2.11萬元。

銀湖．天峰最後一伙特色戶4198萬沽

銀湖．天峰3月至今售出8伙特色戶，套現逾2.68億元，全盤2218伙清袋。至於會德豐日出康城OCEAN MARINI，今日上午10時展開涉102伙的第二輪銷售；市場消息指，項目昨日下午5時截票，累收近2300票，按今日發售102伙計，超額認購22倍。

另新地（0016）將軍澳日出康城晉海，上載新銷售安排，本月26日（周四）起以招標形式出售7伙，全屬3房及4房間隔。

晉海下周四推7伙大單位招標

綜合市場消息，昨日一手市場錄得約10宗成交，其中嘉華（0173）旗下啟德嘉峯匯昨日發售210伙，其中158伙以先到先得形式出售。據項目成交紀錄冊顯示，項目單日沽約3伙，成交價1020.8萬元至1212.5萬元。

主要新盤本月累錄27宗撻訂

另經濟前景尚未明朗，本月新盤錄約27宗撻訂個案；其中碧桂園（2007）與宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧，昨日新增一宗撻訂。據項目成交紀錄冊，泓碧3座6樓C室，實用面積876方呎，屬3房間隔，原於本月11日以1567.4萬元沽出，買家新近取消交易，料遭沒收5%訂金涉78萬元。