高銀擬賣殼售啟德跑道區住宅地 業界指疫情令市况轉差 或損手離場

明報記者 甘潔瑩

高銀金融表示，收到一名獨立第三方（一間具規模的從事房地產發展等綜合業務的公司）有條件要約（有待雙方執行文件），要約全面收購公司一間持有啟德第4B區4號地盤、新九龍內地段第6591號之一幅地塊之土地使用權的間接全資附屬公司的所有股本權益。高銀金融指出，將召開董事會會議，以考慮及討論該要約和該建議交易，將於適當及必要時候再作公布。

潛在買家為「具規模發展商」

翻查資料，上述地皮約10.45萬方呎，最高可建樓面57.47萬方呎，高銀金融（佔60%）及主席潘蘇通（佔40%），在2018年11月以89.06億元投得地皮，每方呎樓面價15498元，屬跑道區已出售的後排地皮中（向九龍灣內海），每方呎樓面地價最高的地皮。高銀金融、潘蘇通同年12月獲工商銀行（亞洲）簽訂建築抵押貸款協議，涉及35.67億元，為地價的40%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，受新冠肺炎疫情影響，樓市氣氛轉差，該地皮價值已下跌，最新估值約69億元，即每方呎樓面地價約1.2萬元，意味高銀出售地皮有機會損手離場。

18年底89億投得 最新估價69億

對地皮獲一間具規模的發展商洽購，新地（0016）副董事總經理雷霆回應查詢指出，新地沒有參興有關洽談。

會德豐（0020）地產主席梁志堅亦表示，集團沒有洽購上述高銀地皮。本報亦曾向長實（1113）及信置（0083）查詢，但至截稿前未獲回覆。

新地會德豐齊稱無洽購

除上述啟德地皮，高銀及潘蘇通在香港仍有2個住宅發展項目，包括何文田傲玟，及港鐵（0066）何文田站上蓋第1期，前者已開售，後者則獲批建5幢24至25層住宅大廈、另設會所，涉總樓面約74萬方呎，提供約800至1000伙單位，但目前尚未申請預售樓花。

另地政總署公布將公開招標出售啟德第2A區4號地盤、5（B）號及10號地盤的新九龍內地段第6615號商業地，本月27日開始招標，截標日期5月8日。上述地盤面積21.3萬方呎，最高可建樓面約116萬方呎，中標發展商須興建兩所安老院舍暨長者日間護理單位等社福設施；綜合市場估值約93億至139億元，每方呎樓面價約8000元至1.2萬元。