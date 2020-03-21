長期低息催谷債務泡沫 瀕爆破

主要評級機構均認為，航空公司與旅遊相關的企業及汽車製造商等收入將突然大減，隨時陷入困境。澳航（Qantas）上周宣布取消所有國際航班，逾2萬員工休假，突顯業界的問題嚴峻。維珍澳洲航空（Virgin Australia）今年的市值減逾半，降至5億澳元（約23億港元），卻背負50億澳元（約230億港元）債務，預期其融資難度增加。油價低位徘徊，也令部分能源企業出現風險。美國頁岩油生產商的違約風險上升。

穆迪：信貸系統衝擊「前所未有」

評級機構穆迪稱，信貸系統面臨「前所未有」的衝擊。標普亦警告，企業破產可能激增。長年由低息環境、廉價資金所催化的巨大債務泡沫面臨爆破危機。由於信貸狀况突然變化，令2007年的信貸緊縮可能重演。市場人士估計，今年將有價值2萬億美元的公司債務到期，在資金緊張的環境將會引發災難。

雖然環球央行出招救市，但信貸前景依然黯淡，部分投資者要求贖回企業債券基金，令借貸成本上升。不過部分歐美企業仍不惜成本尋求發債。近日美國市場有3家企業發行新債，美國油氣勘探企業EOG Resources是兩個月以來，首家發行投資級別債券的勘探公司，但為避免發行償付成本被大幅推高的短債，它發行了7年到期的債券。標普估計，美國非金融企業的違約率可能升至10％以上。

聯儲局本周推出的貨幣市場共同基金流動性工具（MMLF），是因為見到部分一級貨幣基金（Prime Funds）開始面臨流動性問題。這些一級貨幣基金可投資於美國政府不支持的債務（主要為企業債），在總值4.2萬億美元的規模中，約佔1萬億美元屬這些債務。其餘大部分停泊於專注於短期美國國債及其他政府支持債務。截至3月18日當周，僅投資於美國政府債券的貨幣市場基金，就錄得2490億美元的資金流入。不過一級貨幣基金就錄得854億美元的資金流出。由波士頓聯儲銀行管理的MMLF，將向銀行提供無風險貸款。銀行可利用這些資金，向一級貨幣基金購買資產，並將這些資產作為抵押，向波士頓聯儲借款。該工具接受有資產抵押及沒有資產抵押的商業票據，有別於2008年金融海嘯時，類似工具僅接受有資產支持的商業票據。

（綜合報道）

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