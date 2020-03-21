美國擬介入 油價急漲後倒插

同時，管理美國得州石油行業的得州鐵路委員會（TRC）正研究是否限減少當地石油生產，以應對多名油企高層的援助請求。本周跌至逾18年低位的紐約期油昨一度繼續反彈，曾高見每桶27.89美元，升幅曾超過一成，其後轉跌。至今早零時跌幅達9%，跌穿每桶23美元。

油價太低 美頁岩油企承受巨壓

市場押注強勢科技股可抵禦疫情的衝擊，蘋果、亞馬遜、Netflix、微軟等股價早段向上，美股三大指數早段上升，但至今早零時道指及標指已倒跌逾1%，只有納指續升。環球主要央行公布量寬等措施後，債息回落，美國10年期國債孳息率昨晚跌穿1厘。

美匯指數由接近103的3年高位回落，期金價格一度升穿每盎司1500美元。美國油氣生產商Pioneer Natural Resources行政總裁Scott Sheffield稱，希望特朗普政府可透過談判促使沙特及俄羅斯限制生產。他說，已跟得州州長艾博特（Greg Abbott）及TRC協商，尋求每家油企削減約10％產量，小型生產商可獲豁免。

俄羅斯稱與沙特關係良好

TRC正研究得州減產的可行，這是1970年代以來前所未見，反映每日產量達1300萬桶的美國頁岩油企正承受巨大壓力，不得不考慮擱置放任的生產策略。不過知情人士稱，雪佛龍和埃克森美孚等大型綜合石油公司未主張減產。部分業界人士建議白宮透過七國集團（G7）統一戰線，與沙特協商，暫未知俄羅斯、沙特及美國最終會否減產。

白宮及美國部分油企認為，採取外交措施向俄羅斯和沙特施壓是必要的，白宮正研究制裁俄羅斯，暫未有制裁細節。俄羅斯政府昨表示，與沙特關係良好，不存在油價戰，不認為美方應作出干預，並強調低油價不會為俄方帶來災難。

白宮研進一步制裁向俄施壓

白宮正尋求協助美國油氣行業，並應業界建議，指示能源部購入美油托市，並用以填補戰略石油儲備。美國能源部已徵求油商為首批3000萬桶原油競標。白宮及美國部分油企認為，美國採取外交措施向俄羅斯和沙特施壓，爭取它們恢復到原本的較低生產水平是必要的。消息人士稱，白宮正研究制裁俄羅斯，暫未有制裁細節。特朗普表示，對油價問題有點糾結，因為油價大跌雖令油企受害，但消費者可從中受惠，他將在適當時候介入油市。

美國目前對俄羅斯的制裁措施，旨在阻止其獲得尖端的開採技術，並制裁其國家油企負責人。相關做法未限制俄羅斯的石油出口，以免外交緊張形勢升級。

（綜合報道）

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