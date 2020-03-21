潤啤：今年首兩月少賺42％

去年多賺34% 全年派息增37%

今年由中國爆發的新冠肺炎疫情嚴重影響全球消費及經濟，潤啤披露今年首兩個月未經審核綜合營業額及未計利息及稅項前盈利較去年同期下跌約26%及42%，但首席執行官侯孝海（圖）稱，現已有95%工廠復工，最後一間位於武漢的啤酒廠亦在昨晚復工，根據現時疫情及庫存情况，預計產能利用率在4月下旬可恢復正常。

侯孝海指出，啤酒行業每年有兩個高峰期，包括7至9月暑假以及農曆新年，由於今年農曆新年期間爆發新冠肺炎，持續時間較長會有較大影響。例如餐廳及夜場暫時關門，故疫情對2月影響非常大，料4至5月將有大幅改善。侯孝海又表示，按照現時疫情，餐廳已逐步恢復營業，預計夜場亦有望在4月慢慢復蘇，相信內地的消費邏輯未有影響。

潤啤去年4月完成收購喜力中國，侯孝海透露，現時集團高端產品市佔率約14至15%，當中有13至14%來自喜力，未來集團會用3至7年時間努力，令佔比翻倍，包括加強餐廳組合等。他又指，疫情對喜力的影響較集團更細，4月底將推出喜力的新產品，但由於歐洲國家盃推遲至明年，因此對品牌推廣計劃有一定影響。