財委會通過中小企百分百擔保貸款

邱騰華表示，計劃申請的要求及手續將盡量簡化，銀行處理申請主要核查申請人是否符合申請資格。貸款年利率訂為最優惠利率減2.5厘，擔保費全免。還款期最長3年，企業亦可選擇首6個月「還息不還本」，以減輕中小企的負擔。

政府：希望4月推出計劃

百分百擔保貸款計劃下，企業可借取等於6個月僱員薪金和租金的總和，最多200萬元。申請企業需證明自2月起的單月營業額較去年任何季度下跌三成或以上，已借取八成和九成信貸擔保貸款的企業，亦可申請百分百擔保貸款。

銀行公會表示歡迎立法會決議，業界將繼續支持中小企融資擔保計劃，為中小企提供適切援助。渣打銀行個人金融業務中小企業主管董美怡指出，過去1個多月，該行已收到過千個有關紓援措施的查詢，自2月底開始，更有超過一半查詢是關於百分百擔保貸款。恒生銀行公布，即日起中小企客戶可在該行網上登記，正式提交申請時可獲優先處理。匯豐和中銀香港稱，將配合按證公司，推百分百擔保貸款。