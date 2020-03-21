大行唱淡 煤氣逆市跌8.5%

花旗：傳統防禦角色有變

煤氣股價昨日曾低見13.02元，最多跌10.7%，收報13.34元，跌8.5%，見一年低，成交急增至18.8億元。其餘公用股均逆市下跌，港燈（2638）跌2.5%至7.45元，中電（0002）跌0.14%至69.75元，電能（0006）及長建（1038）分別跌2%及0.6%。

去年煤氣純利跌25%至69.7億元，若扣除物業重估影響，實際純利為67.7億元。瑞信報告指出，煤氣去年純利遜市場預期的77億元，是反映了物業重估變動減少，及全年營運盈利疲軟。集團削減了紅股，亦「震驚」市場，認為此舉或代表長達10年的紅股10送1走到盡頭。

該行指出，香港的營運盈利按年跌4%，主要受香港售氣量下跌3%影響﹔內地業務則仍具韌性。但該行仍將煤氣2020及2021兩財年的每股盈利下調7%至11%，主要反映香港售氣量下跌及物業重估下跌的影響等，予煤氣目標價由11.6降至10.4元，維持評級「跑輸大市」。