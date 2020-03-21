路透：中國批2.8萬億地方專項債

經濟增長目標或降至5％

此外，消息又指出，由於刺激高槓桿經濟的空間已有限，中國不得不因應疫情影響而下調經濟增長目標，新目標為「5%至5.5%」，或「5%左右」，赤字率則可能上調至3.5%，為創紀錄水平。

另一方面，繼本周一續作中期借貸便利（MLF）利率意外持平後，人行昨日公布的貸款市場報價利率（LPR）亦沒有如市場預計的下調，一年期維持在4.05厘，5年期以上品種利率4.75厘。《上海證券報》引述人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，LPR與上月持平與調整機制設計有關，因3月中旬宣布的定向降準對每間銀行影響不同，部分報價行已下調貸款報價，其他銀行可能還未落實，需要時間讓作出價格調整，所以LPR暫時不變，並不代表貸款利率也保持不變。

而受到市場避險情緒有所緩和，美匯指數回吐，帶動在岸人民幣（CNY）於周四（20日）暴跌650點子（1元等於10,000點子）後，昨日大幅反彈249點子，日間收市時段報7.0661；離岸人民幣（CNH）更報7.0885，大升690點子。