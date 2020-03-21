科技5G股領漲 港股升1095點 恒指跌穿1倍市帳率 霸菱：距底部不遠

明報記者 李哲毅

昨日科技股及5G概念股升勢強勁，「ATM」之一的美團（3690）抽升16%，收報84元，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）亦分別漲5.17%、4.84%；中國移動（0941）、中國鐵塔（0788）及中國聯通（0762）均報復式反彈13.58%、12%及11.79%。另外，重磅股藍籌齊齊發力，友邦（1299）升7%，貢獻148點升幅，是升市最大推手；匯控（0005）早段升幅不大，但尾市亦在大市氣氛帶動下急漲升5.38%。

美團報復式抽升16%

股市受捧，連帶港匯也升至近3年高位，昨日港匯高見7.7556，接近7.75的強方兌換保證，1個月港元拆息升至1.83厘。

彭博社引述霸菱資產管理(亞洲)大中華區投資主管Khiem Do表示，港股跌破資產淨值後，距離底部或已不遠，加上恒指市盈率較低及股息率較高，對於6至12個月的中期投資者而言，港股估值非常具支撐力。彭博社數據顯示，現時恒指市帳率約0.9倍，是自1993年有紀錄以來的最低，也是第三次出現跌破1倍。數據顯示，恒指在1998年8月和2016年初跌穿1倍市帳率後，均出現反彈，上行周期為一年半至兩年。

恒指市帳率曾見27年新低

堅持看好的大摩昨日再發表報告指出，美股市場拋售使其團隊能夠重新評估投資組合，有機會購買具有良好股息收益率股票。他認為，待疫情感染人數保持平穩，市場將重新吸引願承擔風險投資者，估計現時仍需一至兩個星期。

摩根士丹利投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon認為，現時財政和貨幣政策全力穩定信貸市場，有助形成美股市場低位，淡友數量現在超過了好友，這是一個逆勢指標。

1460億美元流美貨幣基金

歷來最多

過去一周環球資產市場暴挫，「現金為王」主義抬頭，富瑞資金流報告顯示，從3月12日至3月18日一周間，美國貨幣基金錄得1460億美元流入，創下有史以來最高紀錄。環球債券則破紀錄流出1090億美元。全球股票基金被贖回196億美元，過去4周共流出653億美元。