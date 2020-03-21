諾誠健華周一掛牌 暗盤升逾10%

【明報專訊】將於下星期一（23日）掛牌的生物科技新股諾誠健華（9969），昨日公布公開招股結果，以每股8.95元上限定價，集資22.4億元，雖然公開發售超額認購只有298倍，但認購人數高達13.3萬，認購人數較月初兩隻物管股，分別超購2000倍的燁星（1941），以及超購1400倍的興業物聯（9916）還要多逾一萬人。
13.3萬人認購 超購298倍
諾誠健華昨日暗盤表現報捷。輝立的暗盤開報10.32元，較招股價8.95元升15.3%，一度升19.1%，高見10.66元，最終收報10.22元，升14.2%，每手帳面賺1270元；耀才暗盤亦開升4.5%，報9.35元，曾高見10.5元，升17.3%，最終收升14%，一手賺1250元。
諾誠健華為尚未有盈利或收入生物科技企業，主要業務是研發及生產生物藥物。
其一手中籤率25%，要認購40手才穩中1手，共計有5.5萬名散戶僅申請一手；大戶方面，共3389名大戶認購，其中98張為「頂頭槌飛」，各認購12,517手，每張涉資約1.13億元，最終每張獲派114手，分派率僅0.91%。
央企基金持股2.13%
諾誠健華是次引入12名基礎投資者，總計認購公司上市後股份10%，持股前3名分別為央企基金中國結構調整基金，持股2.13%；維梧資本（Vivo Funds）持股1.52%；Matthews Asia Funds持股1.4%。