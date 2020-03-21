諾誠健華周一掛牌 暗盤升逾10%

13.3萬人認購 超購298倍

諾誠健華昨日暗盤表現報捷。輝立的暗盤開報10.32元，較招股價8.95元升15.3%，一度升19.1%，高見10.66元，最終收報10.22元，升14.2%，每手帳面賺1270元；耀才暗盤亦開升4.5%，報9.35元，曾高見10.5元，升17.3%，最終收升14%，一手賺1250元。

諾誠健華為尚未有盈利或收入生物科技企業，主要業務是研發及生產生物藥物。

其一手中籤率25%，要認購40手才穩中1手，共計有5.5萬名散戶僅申請一手；大戶方面，共3389名大戶認購，其中98張為「頂頭槌飛」，各認購12,517手，每張涉資約1.13億元，最終每張獲派114手，分派率僅0.91%。

央企基金持股2.13%

諾誠健華是次引入12名基礎投資者，總計認購公司上市後股份10%，持股前3名分別為央企基金中國結構調整基金，持股2.13%；維梧資本（Vivo Funds）持股1.52%；Matthews Asia Funds持股1.4%。