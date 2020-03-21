國泰未來兩月削96%運力 快運停飛

客運收入料跌逾百億元

國泰航空在未來兩個月，僅營運每周3班航班分別往返香港及12個目的地，包括英國倫敦（希思路）、美國洛杉磯、加拿大溫哥華、日本東京（成田）、台北、印度新德里、泰國曼谷、印尼雅加達、菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、新加坡及澳洲悉尼；國泰港龍則只營運每周3班前往內地北京及上海（浦東）、馬來西亞吉隆坡。如以集團去年的中期業績中，所列明的客運收入374.49億元推算，假設4、5月的客運收入佔上半年三分之一，客運收入原應有約125億元，若運力降至4%，即收入可能僅錄得5億元，即損失超過百億元。

另外，以國泰去年全年的營運開支（見表）計，平均每個月開支約86億元。集團本周一（16日）已透露，上月國泰及國泰港龍的航空公司業務錄得20億元虧損。除客運收益銳減外，國泰更要面對期油價格下跌所致的對冲虧損。根據集團業績披露，今年首兩季的對冲比例約四成，行使價格均高於64美元，估計難因為運力大減而降低。而且布蘭特期油近日價格僅在30美元徘徊，國泰將面臨對冲虧損。

快運暫定5月復飛 員工先放大假

去年7月才收購的香港快運，去年已蝕2.46億元。快運將在下周一至4月底暫時停運，暫定5月1日復飛。公司指出，疫情發展至今，營運的25條亞洲航線當中，共有23條航線逾2000個航段經已取消。對於停運期間的人手安排，公司指出，會將機組人員原先分配於今年較後時間放取的年假提前至4月至6月間放取，確保恢復航班營運時有足夠人手應付需求。

運輸及房屋局長陳帆昨回應香港快運停飛時表示，理解公司所作的決定，會密切留意情况，政府亦會與機管局討論推出更多措施的可能，協助本港航空業界生存。