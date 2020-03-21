英資基金Silchester持股10% 擁否決權 取態成關鍵

最低入股價1.26元 蝕讓有難度

據港交所股權披露，Silchester於2017年7月首次披露持股利豐5%以上，而最後一次增持是去年5月，增持後其持股比例達到10.08%。按不超過10%非一致行動人股東反對，便可通過私有化的先決條件，換句話說Silchester擁有一票否取權。而糟糕的是，Silchester首次披露持股逾5%時，已經是以每股2.86元增持利豐，就算最低一次作價都要1.26元，比要約價1.25元還要高，因此要其蝕本同意私有化甚有難度。

再者，Silchester亦曾有反對大股東的往績。電視廣播（0511）（TVB）2017年曾提出回購股份計劃，時為TVB第二大股東的Silchester大力反對，並反建議TVB改為派高達9.6元的特別息。

曾為基金愛股 2017年剔出恒指

利豐私有化會否因Silchester取態而生變尚未可知，但無疑利豐這間百年老字號曾是基金愛股之一。利豐早於1906年由馮柏燎和李道明於廣州創立，至1970年代初馮氏第三代馮國經和馮國綸自美國留學回港加入利豐，1973年利豐在聯交所上市，當時曾獲超額認購113倍。1989年利豐以重整家族股權架構為由私有化，1992年又將出口貿易業務以「利豐有限公司」名稱再上市，並於2000年成為恒指成分股。

隨着貿易市道暢旺，利豐股價亦水漲船高，雖曾在2008年金融海嘯後下挫，但很快便重拾升勢；2011年1月更升至逾21元的歷史高位，市值超過2000億元。不過近10年外貿環境變遷，利豐的外資買手角色早因為外資直接到亞洲採購而褪色，在2017年2月還被剔出恒指成分股。