馮氏家族伙中資私有化利豐 溢價1.5倍 仍較股價高峰低94％

明報記者 蕭嘉聰、陳子凌

馮氏不花分文 私有化後持六成投票權

馮氏家族現持有利豐32.33%股權。今次加入私有化的GLP曾在新加坡上市，從事物流及房地產相關投資，2017年被由內地私募基金厚樸投資牽頭，伙拍高瓴資本、中銀投資及萬科組成的中資財團，以116億美元（約904.8億港元）收購，並於2018年被私有化。據通告，利豐全面私有化所需現金總額約72.2億元，將全部由GLP透過外部債務融資或內部資源撥付，即馮氏家族不用出一分一毫。但由於私有化財團屬同股不同權結構，雖然馮氏家族日後只持有私有化後的利豐32.33%經濟權益，卻擁有六成投票權。GLP持有兩批股份，一批有投票權，不批沒有，經濟權益67.67%，但只有四成投票權。

前大行分析員梁裕昌於2013年曾發研究報告，指利豐過去12年將資本市場籌集的資金向投資者派發股息，而其業務生意現金流就用於收購，沒有為投資者創造任何經濟價值，有機會成為「墮落天使」。梁裕昌昨回應本報查詢時指出，集團一次又一次的三年轉型計劃令市場失望（見表），令投資者難有憧憬而離場。今次私有化可令未來「大刀闊斧」轉型重組更方便。

分析：方便「大刀闊斧」轉型重組

利豐於公告指出，鑑於電子化對零售行業的影響令公司着力展開重組，將業務重新定位並加強競爭優勢，雖然已實施一系列策略轉變適應市場，但財務表現仍然受壓，持續的經濟阻力亦對公司業務產生重大不利影響，公司認為離開公眾股本市場，將能更有效實施轉型。

利豐又指出，私有化要約價已考慮到公司的嚴峻經營環境、股份最近及過去價格，將不會上調要約價，亦無保留該項權利，1.5倍的溢價是給予股東具有吸引力的變現好機會。利豐股價於2011年曾高見21.319元，今次以1.25元私有化，較高峰時期仍要低94%（見圖）。

去年轉虧為盈 賺1700萬美元

利豐去年業績轉虧為盈至賺1700萬美元，每股盈利1.6港仙，不派末期息，行政總裁馮裕鈞於網上發布會表示，因規例不會回應私有化問題。業績報告指，2017至19年的三年計劃已策略地完成，但馮裕鈞說由於近日新冠肺炎蔓延至全球，難以預計未來發展，暫不公布未來三年計劃。