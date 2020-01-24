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會德豐康城三盤 兩年沽3836伙吸金340億

【明報專訊】雖然新冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，但發展商推盤步伐未有放慢，會德豐（0020）表示，集團旗下將軍澳日出康城3個住宅項目，兩年來已經累售3836個單位，並對9C期OCEAN MARINI明天次輪開售的銷情仍然有把握。另新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，預告最快下周開價。

會德豐地產主席梁志堅表示，集團自2018年起，先後推出日出康城第5期MALIBU、7期MONTARA、及9期MARINI，其間累積售出3836個單位，佔可售單位約97％，套現逾340億元。

梁志堅續指，雖然新型冠狀病毒肺炎疫情仍未受控，但對第9C期OCEAN MARINI，明日第二輪開售102伙的銷情仍然有把握。

市場消息指，OCEAN MARINI至昨日收約2300票，超額約22倍。

OCEAN MARINI次輪收2300票 超額22倍

會德豐地產常務董事黃光耀補充，項目入票人士中，八成為首輪銷售的向隅客；他續稱，集團旗下日出康城第5、7、9期共有約4300伙，全部售出料可套現超過400億元。

另一方面，新地代理總經理胡致遠稱，集團旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，已向地產代理發出宣傳委託，預計下周上載樓書、開放示範單位及正式開價，希望月內開售，項目設2個交樓標準示範單位。

Wetland 2期下周上載樓書和開價

新地又與藝人陳豪旗下咖啡品牌Blooms Roastery & Craft Tea合作，除設有咖啡工作坊外，亦為住戶提供獨家咖啡豆，住戶可在會所享用，或透過手機程式購買。

壹號九龍山頂錄撻大訂 買家遭沒收127萬

不過，部分新盤仍錄得撻訂，卓能(0131)旗下荃灣油柑頭壹號九龍山頂，早於2015年開售，近日錄得一宗撻大訂，單位為實用1928方呎的12、13樓B室複式戶，原於2015年2月以2544.96萬元售出；據悉，項目至今仍未獲批滿意紙，發展商將沒收樓價5%即約127.2萬元，其餘樓價95%及利息將會還給該買家。

相關字詞﹕米奇則 壹號九龍山頂 新盤撻訂 新盤推售 會德豐 新地 Wetland Seasons Park第2期

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