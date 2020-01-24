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星漣海三房950萬沽 業主損手250萬

【明報專訊】環球股市波動，本港二手市場連環錄得蝕讓成交。馬鞍山星漣海有3房單位業主，趁額外印花稅SSD三年限售期屆滿，以950萬元沽出單位，但估計實蝕250萬元離場；與此同時，紅磡何文田山畔有1房業主損手逾百萬元沽貨。

世紀21奇豐區域經理莊瑞生指出，上述星漣海3B座中高層F室，實用769方呎，屬3房1套間隔，新近以950萬元成交，實呎12354元；原業主2017年3月以1153.6萬元一手購入，帳面蝕讓203.6萬元或18%，惟連同稅項及雜費，估計實蝕約250萬元或22%離場。

何文田山畔一房業主蝕逾百萬

美聯市務經理徐艷月表示，何文田山畔1座低層D室，實用352方呎1房戶，新近以730萬元易手，呎價20739元；業主原以860萬元放售物業，後因股市下挫，加上單位現有租客居住，未能安排睇樓，劈價130萬元或15%後售出單位。

原業主2016年以807.324萬元一手購入單位，帳面蝕77.32萬元，若連同入市所繳之印花稅、佣金等雜費，預料實蝕約114.9萬元或14%。

金巴倫道屋地2.4億易手 36年升值95倍

樓市調整下，有發展商出售二手物業，土地註冊處資料顯示，長實（1113）早前以2550萬元沽出中半山晨光大廈頂層A室，單位實用1370方呎，實呎18613元，屬市價水平；長實等於2004年以470萬元購入單位，持貨16年，帳面賺2,080萬元或4.4倍。

凱旋門三房月租4萬 低市價15%

另市場消息指，香港基督教播道會聯會持有的九龍塘金巴倫道15號屋地，最新以約2.4億元易手，項目佔地約10180方呎，以地積比率0.6倍計算，可重建樓面6108方呎，即每方呎樓面地價即約3.93萬元。香港基督教播道會聯會早於1984年購入此屋地，當時作價250萬元，物業36年間升值2.37億元或95倍。

租賃市場方面，利嘉閣高級聯席董事黃英豪指出，九龍站凱旋門新近錄得2座低層H室租務成交，單位實用961方呎，屬3房連工人套房間隔，以4萬元租出，實呎租金42元，較市價低約15%。業主2005年以1157萬元一手購入單位，原為自住，近日遷出後改為放租，約4.1厘租金回報率。

相關字詞﹕長實 香港基督教播道會 晨光大廈 凱旋門 何文田山畔 星漣海

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