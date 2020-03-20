翠華中環旗艦店將停止營業 李遠康：計劃租用不同地區舖位

明報記者 甘潔瑩

自去年6月反修例運動起，餐飲業備受打擊。翠華於銅鑼灣區內，原本有4間分店，去年8月將其中兩間分店結業，分別為謝斐道及景隆街分店，當時翠華回應指是部署業務重新整合，謝斐道分店按計劃在租約期滿結束，景隆街分店則因大廈需要重建，故提前遷出。

去年8月起關銅鑼灣佐敦3店

到今年初，新冠狀病毒肺炎的疫情在香港擴散後，翠華2月份再縮減一間分店，關閉佐敦白加士街分店，連同擬營業至本周日的威靈頓街分店，意味逾半年內先後結束4間分店，顯示大型連鎖店敵不過社會運動及疫情的雙重打擊。翠華曾捱過2003年SARS的洗禮，至2012年上市，生意規模愈做愈大，除旅遊區外，亦落戶民生區。被問及在疫情影響下，會否將有更多分店關閉，李遠康強調，集團一直有計劃租用不同地區的商舖，詳情容後再向外公布。

租用近22年 3年前130萬續租

資料顯示，位於中環威靈頓街17至19號香港工商大廈地庫、地下、閣樓及1樓的旗艦店，總面積約8160方呎，翠華早在1998年9月起租用此舖位，至今近22年。

事實上，翠華擬棄守威靈頓街舖早有迹可尋，在2017年中，當時市場有消息指翠華在租約期後不再續租，到當年8月，翠華與業主協成行達成協議，以月租130萬元續租3年，較2014年舊租金230萬元調低100萬元。

德輔道中分店如常營業

翠華昨晚再透過公關表示，新冠狀肺炎自本年初開始，帶來全球性疫情問題，全球經濟已步入危機，香港也不例外。受疫情影響，首當其衝的是餐飲業，由於市民減少外出用餐，為有效控制成本，威靈頓街店舖會暫時停止營業，而中環德輔道中分店會如常為食客提供服務。翠華續指，客人亦可透過電話或網上外賣平台訂取食物，有完善的外賣速遞團隊，確保為客人提供迅速安全高質的餐飲服務。同時，該集團亦感謝部分業主提出減租，共渡時艱，供應商提供訂單折扣。