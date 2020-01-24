墨爾本近郊新盤240萬入場 專家:分段低吸澳元 伺機買澳洲樓

儘管新冠肺炎疫情在全球擴散，澳洲近日錄得450宗確診個案及造成5人死亡，但未有影響新盤推出，其中澳洲地產商Ray White推售位於墨爾本郊區的樓花盤Summit。該樓盤位於唐卡斯特（Doncaster）是澳洲熱門華人聚居地之一，由唐卡斯特乘坐巴士前往墨爾本市中心需約45分鐘，自行駕車則只需要22分鐘。如要前往另一個墨爾本最大華人區博士山（Box Hill），亦只需5分鐘車程。

物業位於著名學府區，鄰近有多間知名學府包括Doncaster Secondary Colleage及Primary School，另外亦有巴士直達澳洲名校Deakin大學。生活配套方面，項目位於南半球第二大的購物中心Westfield正對面，步行數分鐘即可抵達。Westfield購物中心有多間國際知名品牌零售舖，如蘋果公司和Zara等。早前該商場便投資3000萬美元重建2樓的餐飲娛樂區，預料今年內完工。

外國買家可做六成半按揭

Summit公寓項目位於Doncaster Hill，是墨爾本市最高點，住戶可於山上飽覽城市景色。該盤單位面積由500方呎起，除了1房至3房單位，亦有Loft複式單位可供選擇，樓價最平由240萬港元起，外國人最高可於當地做六成半按揭，息率介乎4.8厘至5.2厘。

凡購買任何類型單位，發展商均送贈車位、全屋窗簾及為海外買家繳付海外買家申請費（FIRB）。目前該物業尚未落成，有意購買者可預先繳付一成首期，即最平24萬港元即可做業主，但只限於澳洲國民。發展商表示，項目已經動工，預期最快今年第三季可以收樓。

雖然澳元大跌令不少人萌生買樓的意念，但如果想在當地申請按揭貸款，則需要提早處理。事實上，當地銀行在處理海外投資者申請方面較為緩慢，建議最少在成交前的6個月開始準備按揭手續。在當地亦有「還息不還本」（Interest Only）的政策，雖然看似吸引，但要留意如採用還息不還本，息率普遍較高，達5厘以上。

「還息不還本」政策利息較高

除了向澳洲銀行申請按揭貸款，有個別本地銀行亦提供澳洲物業按揭，以華僑永亨銀行為例，該行提供位於澳洲悉尼、墨爾本、珀斯，並用作投資的住宅物業按揭服務。要留意的是，貸款金額最少為20萬澳元（約92.19萬港元），最高為350萬澳元（約1613.4萬港元）。還款期最多30年，息率方面採用浮動利率貸款。隨着環球央行減息，預期當地樓按息率會有下調空間。

澳元可說是現時是最弱的商品貨幣，去年當地發生山火，外界預料會令當地經濟做造成44億美元損失。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，該國經濟上相對依賴中國，因為中國對當地鐵礦石和煤炭有很大需求，但自內地爆發新冠肺炎後，對外需求下降，令澳洲經濟雪上加霜。

儘管去年澳洲央行減息3次令樓市交投暢旺，樓市由低位反彈，但未能令當地經濟有起色。現時澳元已經跌至接近SARS時代的水平，「基本上澳元沒有前景可言，當地煤炭出口減少，加上市場預期當地會推出量化寬鬆政策，相信澳元走勢短線會有反彈，但反彈後相信會再度回落」。

短期而言，他估計澳元兌美元於0.55有阻力，兌港元於4.27有阻力，因此不建議現階段買入當地物業投資，但可買入物業作移民或退休用途。如不急於買入當地物業，則建議可以分段吸納澳元，並於澳元處於更低水平時購入當地物業。

明報記者 黃清瑤

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